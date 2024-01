Samsung vient de confirmer la date de sa conférence Galaxy Unpacked qui se tiendra donc bel et bien le 17 janvier prochain, comme le suggéraient les précédentes fuites.

La marque sud-coréenne insiste sur l'entrée dans une nouvelle ère assistée par l'intelligence artificielle. L'événement sera donc l'occasion de découvrir principalement les nouveaux Galaxy S24 qui seront déclinés en trois versions : standard, Plus et Ultra.

En attendant de voir Samsung confirmer les fiches techniques que l'on connait déjà dans les grandes lignes, ce sont les bonus liés aux précommandes qui font l'objet d'une fuite.

Samsung compte ainsi proposer un surclassement pour les précommandes : à savoir un espace de stockage doublé pour le même prix.

Le Galaxy S24 512 Go serait ainsi proposé au prix du modèle 256 go pour les précommandes, et cela vaudrait pour les trois appareils.

Les précommandes permettraient également de faire des achats combinés plus avantageux, avec notamment des réductions importantes pour l'achat des Galaxy Buds FE et Galaxy Watch.

Enfin, Samsung pourrait enfoncer le clou en proposant également des reprises intéressantes sur les anciens smartphones pour les précommandes de ses nouveaux appareils avec des bonus de 100 à 150€ en plus du prix de rachat.