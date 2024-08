Commençons tout d'abord avec le Samsung Galaxy S24 Plus 256 Go.

Il est doté d'un écran de 6,7 pouces QHD+ lumineux même en plein soleil et est protégé par l'Armor Aluminium, un matériau plus léger que l'acier inoxydable mais présentant une résistance accrue.

Entourez simplement ce que vous voyez pour lancer une recherche instantanée, traduisez vos conversations en temps réel dans une autre langue, retranscrivez votre voix en texte pour obtenir un résumé et retouchez vos photos sans effort, le tout grâce à l'IA.

Capturez des photos encore plus détaillées avec le capteur principal de 50 MP et approchez-vous de votre sujet sans bouger grâce au zoom x1, x2 ou même x3. Photographiez sur une plus grande plage de zoom avec l'aide de l'IA et obtenez des clichés impressionnants, même à distance.

La gestion intelligente de la batterie vous permet de jouer, regarder des vidéos et partager sans craindre de manquer de puissance.

Avec une résistance à l'eau certifiée IP68, le S24 Plus résiste aux éclaboussures et à la poussière.

Le Samsung Galaxy S24 Plus 256 Go en noir ou gris est disponible à 675,67 € avec le code FRBS80 sur AliExpress et livré gratuitement depuis la France. N'oubliez pas de tester les autres codes proposés si celui-ci ne marche plus. Pour information, le prix officiel pour ce modèle est de 1 049 €.

Continuons maintenant avec le pack Echo Pop + Ampoule connectée LED Sengled.

L'Echo Pop est une enceinte connectée Bluetooth compacte mais puissante offrant un son riche, parfait pour les petits espaces.

Contrôlez votre musique simplement avec votre voix : demandez à Alexa de diffuser de la musique, des livres audio ou des podcasts depuis des services comme Amazon Music, Apple Music, Spotify ou Deezer. Vous pouvez également connecter votre smartphone via Bluetooth pour diffuser votre contenu directement.

Transformez n'importe quelle pièce en espace connecté : grâce à votre voix ou à Alexa, contrôlez facilement vos appareils connectés compatibles, comme les prises ou les lumières.

Demandez à Alexa de programmer des minuteurs, de vous donner la météo, de lire les actualités, de passer des appels, de répondre à vos questions et bien plus encore.

Certifiée Matter, l'ampoule est facile à contrôler via commande vocale ou application avec Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit et Samsung SmartThings.

Avec 800 lumens, elle est plus lumineuse que beaucoup d'autres de la même puissance, tout en consommant seulement 9 W.

Contrôlez facilement vos lumières avec des commandes vocales ou via l’application. Ajustez la luminosité ou les couleurs, créez des groupes pour gérer plusieurs lumières simultanément et programmez des routines pour automatiser vos éclairages selon vos horaires.

Le pack Echo Pop + Ampoule connectée LED Sengled est en ce moment à 29,99 € au lieu de 69,89 €, soit une remise de 57 % sur Amazon.

Enfin, on termine avec la nouvelle station électrique portable FOSSiBOT F3600 Pro.

Dernière née de chez FOSSiBOT, la F3600 Pro est équipée d'une batterie de 3 840 Wh pouvant être étendue jusqu'à 11 520 Wh en ajoutant deux batteries supplémentaires, ce qui permet de bénéficier d'une puissance de sortie maximale de 3600 W.

Elle se recharge complètement en seulement 1,5 heure, pouvant gérer jusqu'à 4 200 W de puissance de charge.

La F3600 Pro dispose de nombreux ports de charge, dont 1x PD 100 W, 3x PD 20 W, 2x QC3.0, 1x prise allume-cigare, 2x DC5521 12V / 3A, 1x XT60 12V / 25A, et 3x prises secteur. Cette connectivité étendue la rend compatible avec une grande variété d'appareils, des smartphones et ordinateurs portables aux outils et appareils plus volumineux.

Doté d'une batterie LiFePO4, le générateur garantit plus de 6 500 cycles de charge / décharge stables et sûrs.

Sa conception compacte, ses roues robustes et sa poignée rétractable facilitent son transport.

La FOSSiBOT F3600 Pro est proposée à 1 599 € au lieu de 1 799 € pour son lancement sur Geekbuying grâce au code 8QRAX2AL. La livraison depuis l'UE est comme toujours offerte. Pour information, FOSSiBOT indique un prix de base de 2 599 € pour ce modèle sur son site.



À découvrir également sur GNT :