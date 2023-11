Espérant profiter de la tendance positive qui a vu les ventes de la série Samsung Galaxy S23 remonter par rapport aux générations précédentes, Samsung va jouer la sécurité pour la prochaine gamme Galaxy S24 en la modifiant assez peu côté design et en l'annonçant très tôt l'année prochaine.

Un événement Galaxy Unpacked est programmé pour le 17 janvier 2024, un mois plus tôt que l'année passée pour les Galaxy S23, avec toujours trois modèles attendus : Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra.

Un Galaxy S24 dans la continuité

On retrouvera le style sans bloc photo proéminent, avec des modules dépassant directement de la coque et des écrans plans poinçonnés. La série marquera le retour du processeur mobile Exynos, en version Exynos 2400, sauf peut-être pour le Galaxy S24 qui hériterait d'un Snapdragon 8 Gen 3 sur tous les marchés.

Le modèle Ultra continuera d'arborer un capteur photo 200 mégapixels et on lui prête la présence d'un châssis en titane comme le propose déjà Apple pour ses modèles iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max.

Quand seront-ils disponibles ? Le média coréen The Elec livre les différentes date pour la commercialisation de la série Galaxy S24. L'événement Galaxy Unpacked du 17 janvier devrait ouvrir la phase des précommandes, avec les premières livraisons démarrant à partir du 26 janvier.

Disponibles dès fin janvier

La disponibilité des Galaxy S24 sur tous les canaux de distribution se joueraient le 30 janvier prochain, ce qui permettra de positionner la gamme sur le marché avant la plupart des concurrents de Samsung.

Certes, certains acteurs ont déjà commencé à présenter leurs nouveaux smartphones haut de gamme mais cela reste généralement circonscrit à la Chine, les variantes internationales n'arrivant que durant le premier trimestre 2024.

Samsung se serait fixé un objectif de volume légèrement supérieur à celui de la série Galaxy S23 en visant les 35 millions d'unités écoulées sur l'année à venir.