Cela fait quelques générations de smartphones Galaxy que Samsung assiste à un ralentissement des ventes. Une situation assez commune sur le marché du smartphone, mais qui commençait à inquiéter la marque et les spécialistes.

En cause, des appareils qui se renouvellent peu alors que dans le même temps, Samsung étend la durée de prise en charge de ses appareils, situation qui n'encourage pas vraiment les utilisateurs à renouveler leur matériel. Ajoutons à cela le fait que la gamme Galaxy S est généralement très performante et maintient un niveau d'équipement de haut vol pendant plusieurs années... Les acheteurs n'ont aucune raison de se presser à changer leur appareil trop tôt, d'autant que les prix eux, ne font qu'augmenter.

Le Galaxy S24 Ultra représente le gros des ventes

Selon Counterpoint Research, les ventes de Galaxy S24, toutes déclinaisons confondues, sont au beau fixe. Entre la sortie des appareils le 28 janvier et le 17 février dernier, il s'en serait écoulé 8% de plus que pour la série Galaxy S23 sur la même période.

Dans certains pays, Samsung s'offre même une hausse des ventes de 22%, et en Europe, le chiffre grimpe jusqu'à 28% grâce à un sursaut des ventes en France, en Allemagne et au Royaume-Uni.

C'est la version la plus luxueuse, le Galaxy S24 Ultra qui fait l'objet du plus de demande : sur la période, les ventes du modèle représentent 54% du total. Le Galaxy S24 représenterait 27% des ventes totales, contre 21% pour la version Plus.