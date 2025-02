Après l'iPhone, c'est au tour des Galaxy S25 de voir arriver la connexion directe par satellite. Une connexion qui permet, en théorie l'envoi de SMS depuis les quatre coins du globe, y compris les zones hors couverture des réseaux 4G / 5G.

Mais annoncer la disponibilité n'assure pour autant pas de la prise en charge de la fonctionnalité sur tous les marchés.

Pour le moment, c'est Skylo qui annonce l'arrivée de la connexion satellite aux États-Unis sur les Galaxy S25... Mais pour la France, personne ne s'est encore prononcé.

La France en retard sur le sujet

Car il faut au préalable que soient noués des accords entre les fabricants de smartphones, les opérateurs et les fournisseurs de services satellitaires. Il faut ainsi mettre en place tout un système dans lequel les opérateurs de télécom font le relais des prestataires de réseau satellite. Aux USA c'est Verizon qui s'est tournée vers Skylo pour proposer l'accès aux connexions satellites aux utilisateurs de Galaxy S25.

En France, il n'y a actuellement aucun opérateur qui a officiellement franchi le pas, il se pourrait donc que la première alternative pour les usagers français soit de passer par un opérateur allemand, premier à dégainer une offre en Europe.

Par ailleurs, il faut aussi préciser que la connexion satellite n'est pas forcément un argument de vente en France, le pays disposant d'une bonne couverture mobile avec finalement peu de zones présentant un intérêt réel.

Des connexions satellite encore limitées

La connexion satellite repose également sur un mécanisme assez complexe avec quelques facteurs limitants. L'envoi d'un SMS peut prendre jusqu'à 15 secondes et le protocole actuellement utilisé, le 3GPP Release 17 limite les débits entre 50 et 100 kbit/s, ce qui limite l'usage à l'envoi et réception de messages, mais pas à l'envoi de fichiers ni même d'appels vocaux.

Finalement pour ce qui est des communications satellites, c'est sans doute Starlink et la technologie Direct-to-Cell qui pourrait offrir une solution bien plus simple et intéressante, en émettant directement en 4G LTE depuis les satellites en orbite. Cela permet de ne pas avoir besoin de smartphone spécifique.