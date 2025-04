Alors qu'il tarde encore à se dévoiler officiellement le Galaxy S25 Edge est particulièrement attendu. Annoncé comme le plus fin des appareils de Samsung depuis des années, l'appareil fait néanmoins l'objet de nouvelles fuites relayées par l'insider Max Jambor.

Un prix qui s'annonce élevé

Plusieurs sources concordent sur un point : le Galaxy S25 Edge ne serait pas positionné comme un appareil bon marché. Les informations qui circulent évoquent un prix conséquent, potentiellement aligné sur les segments les plus premium du marché. Cette orientation tarifaire pourrait s'expliquer par des caractéristiques techniques de pointe ou un design particulièrement soigné, comme le suggère son appellation "Edge". Sans chiffres officiels, difficile d'en être certain, mais les premières indications laissent penser qu'il faudra prévoir un budget important pour acquérir ce smartphone.

On peut s'attendre à un prix de départ calqué sur le S25+, soit plus de 1300€ pour la première variante.

Date de lancement : le flou persiste

Là où les choses se compliquent, c'est sur la question du calendrier. Une fuite spécifique pointe vers un lancement programmé pour le 15 avril. Cette date est corroborée par d'autres échos qui mentionnaient une date de sortie "enfin connue". Néanmoins, une information contradictoire, provenant d'une autre source, fait état d'un possible report de la sortie de ce modèle. Face à ces rapports divergents, l'incertitude demeure quant à la fenêtre de commercialisation effective du Galaxy S25 Edge. Samsung n'a, pour l'heure, rien confirmé. Il serait ainsi finalement question d'une sortie fixée au 13 mai 2025.

Design et couleurs : quelques indices

Le nom "Edge" laisse imaginer un appareil au design travaillé, peut-être caractérisé par une grande finesse ou des bords d'écran incurvés prononcés, signature historique de certaines gammes Samsung. Au-delà de ces spéculations liées au nom, une fuite mentionne que le terminal serait proposé en trois couleurs différentes dès sa sortie (Titanium Silver, Titanium Jetblack et Titanium Icyblue). Cela suggère que Samsung préparerait plusieurs options pour séduire les consommateurs, bien que les teintes exactes ne soient pas encore connues.

Côté fiche technique, on évoque un écran de 6,7 pouces similaire à celui du S25+, un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite associé à 12 Go de RAM et une capacité de stockage allant de 256 à 512 Go.