Samsung a récemment confirmé la date de présentation de ses prochains smartphones Galaxy S25. La conférence Unpacked se tiendra ainsi le 22 janvier prochain à 19 heures (heure de Paris). Le fabricant a même déjà ouvert un site dédié permettant de s'inscrire afin de profiter de réductions sur l'achat des trois modèles de smartphones qui seront proposés.

Pour autant Samsung n'a pas encore partagé la fiche technique des appareils. Reste que l'on profite aujourd'hui d'une vue sur le design de la gamme S25 grâce à la fuite de rendus officiels dédiés au marketing du groupe.

Dans l'ensemble, les Galaxy S25 et S25 + n'évoluent que très peu en apparence, rien ne les dissociant d'ailleurs entre eux à part au niveau des dimensions.

Le Galaxy S25 Ulra se veut plus intéressant pour sa part avec l'abandon des coins anguleux pour une forme plus arrondie, ce qui permet à Samsung de proposer une gamme plus cohérente au niveau du design... Jusqu'à présent, Samsung conservait des attaches avec son ancienne gamme Galaxy Note que l'on retrouvait dans les Galaxy S Ultra, ce ne sera donc plus le cas avec la gamme S25.

Les rendus s'attardent également sur la coque en silicone transparente qui sera proposée avec les appareils. Une coque qui intègre un anneau magnétique pour la recharge sans fil Qi2.