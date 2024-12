Avec la gamme Galaxy S25, Samsung prépare non pas 3 mais 4 modèles. En marge de la version simple, Plus et Ultra, les rumeurs vont vers une version "slim" à l'allure ultra fine.

Samsung souhaite ainsi proposer un terminal plus léger, et au design misant sur la finesse avec une épaisseur record pour un terminal haut de gamme. Déjà repéré sous la référence SM-S937, l'appareil n'a toutefois bénéficié d'aucune mention dans la dernière version bêta de One UI 7.

Cela pourrait indiquer, comme les rumeurs l'évoquaient déjà, vers une sortie différée de l'appareil. Samsung pourrait ainsi se concentrer uniquement sur les trois appareils les plus classiques lors de son événement Galaxy Unpacked qui se déroulera le 22 janvier prochain.

Le Galaxy S25 Slim pourrait ainsi ne pas être commercialisé avant le deuxième trimestre de 2025.

Selon les dernières fuites, l'appareil proposerait un écran de 6,66 pouces de diagonale, un module photo doté d'un capteur principal de 200 MP, un ultra grand-angle de 50 Mp et un téléobjectif X 3,5 de 50 MP. Il embarquerait un SoC Snapdragon 8 Elite ainsi qu'une batterie de 4700 à 5000 mAh.