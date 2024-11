Geekbench est de nouveau à l'origine de fuites, et cette fois, c'est le Galaxy S25 de Samsung dans sa version Ultra qui affiche ses performances... Des performances qui vont relancer un peu plus la concurrence avec Apple, puisque selon les chiffres, le terminal de Samsung serait plus puissant que l'iPhone 16 Pro Max d'Apple.

Il faudra attendre le début d'année prochaine pour voir le Galaxy S25 Ultra arriver sur le marché. Il s'agira de l'un des premiers smartphones à intégrer le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite récemment annoncé et déjà présenté comme le SoC le plus performant du marché.

L'appareil est attendu avec au moins 12 Go de RAM et Android 15. Et selon un premier benchmark partagé sur la toile, il afficherait un score de 3148 points en simple coeur et 10236 points en multicoeurs, soit bien au-delà du Galaxy S24 Ultra et de l'iPhone 16 Pro Max.

Il faudra plusieurs benchmarks pour définir la puissance réelle du terminal, mais Samsung pourrait reprendre la main sur les performances d'ici l'année prochaine, a savoir si la marque saura l'exploiter au profit de l'utilisateur.