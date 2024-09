Alors qu'Apple vient de lancer ses iPhone 16 sur le marché, Samsung prépare sa réponse avec sa nouvelle gamme de Galaxy S25. Une gamme qui signe du changement au niveau du S25 Ultra qui proposera un nouveau design.

Après plusieurs années à exploiter le même design avec quelques retouches mineures, le S25 Ultra aura droit, dès l'année prochaine, à un lifting un peu plus poussé.

Onleaks a ainsi repris toutes les fuites et rumeurs pour proposer un rendu 3D de l'appareil tel qu'il pourrait être proposé en janvier prochain.

Le S25 Ultra profitera ainsi d'un design le rendant plus léger : 219 grammes seulement, soit 13 grammes de moins que la précédente version. Il serait également bien plus fin : seulement 8,2 mm d'épaisseur, et plus compact : 62,8x77,6 mm sans pour autant rogner sur la surface d'écran puisque ce sont les bordures qui seront à nouveau amincies.

L'appareil proposera des tranches plates et un écran également plat (pas de tranches incurvées). Il misera sur un module photo principal de 200 mégapixels associé à un téléobjectif 3x de 10 mégapixels. L'ultra grand-angle sera une des principales nouveautés avec un capteur ISOCELL JN3 en 50 mégapixels et on retrouvera également un téléobjectif 5x de 50 Mégapixels IMX584.

En interne l'appareil est attendu avec un Snapdragon 8 Gen 4 de Qualcomm... Une nouveauté puisque Samsung ne proposerait bel et bien que cette version de son appareil, et non une déclinaison sous puce Exynos pour l'Europe...

Rendez-vous en janvier prochain pour confirmer l'ensemble de la fiche technique.