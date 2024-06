Les fuites arrivent progressivement du côté des prochains smartphones Galaxy S de Samsung.

Mais l'une d'entre elles est particulièrement discutée depuis quelques jours. Il se murmure en effet que le Galaxy S25 profitera d'une évolution matérielle certes, et d'un nouveau bloc photo plus performant. Mais selon les premières précisions, seule la déclinaison Ultra du Galaxy S25 et donc automatiquement la plus onéreuse profitera de cette amélioration du bloc photo.

Selon GalaxyClub, les Galaxy S25 et S25+ conserveront ainsi un module photo arrière triple capteur avec un capteur principal de 50 mpx et un capteur 12 Mpx en façade pour les selfies. Pas d'évolution majeure donc du bloc photo et ce depuis plusieurs générations déjà.

C'est le Galaxy S25 Ultra qui se réserve l'exclusivité des nouveautés avec un quadruple module photo arrière misant sur un capteur principal de 200 Mpx, un ultra grand angle de 50 Mpx, un téléobjectif 50 Mpx a zoom optique 3X et un super téléobjectif 50 Mpx en zoom optique x5.

Comme pour Apple, Samsung espère ainsi réorienter davantage d'acheteurs vers son modèle le plus haut de gamme, qui est aussi celui sur lequel la marque dégage le plus de marge.