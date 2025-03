En à peine trois semaines d'exploitation, la nouvelle gamme de smartphones de Samsung a franchi la barre symbolique du million d'unités vendues en Corée du Sud. Un véritable tour de force qui pulvérise les records précédents et confirme l'attrait indéniable de ce smartphone auprès des consommateurs sur un marché pourtant de plus en plus concurrentiel.

Un succès fulgurant qui défie les attentes

Le Galaxy S25 n'a eu besoin que de 21 jours pour atteindre ce chiffre impressionnant du million d'exemplaires écoulés, surpassant ainsi la performance de son prédécesseur, le S24, qui avait mis une semaine de plus pour y parvenir. Plus remarquable encore, il bat le record absolu détenu jusqu'alors par le Galaxy Note 10, qui avait nécessité 25 jours pour franchir ce cap en 2019. Ce succès ne sort pas de nulle part. Dès la phase de précommande, les signaux étaient au vert avec pas moins de 1,3 million de réservations enregistrées en seulement 11 jours. Un engouement qui s'est donc confirmé lors de la mise en vente effective, prouvant que l'intérêt initial n'était pas qu'un feu de paille. Samsung pourrait ainsi avoir trouvé la recette miracle pour renouer avec le succès, car si la marque a toujours réalisé des scores impressionnants la classant dans le duo des plus gros vendeurs de smartphones, la gamme Galaxy S a perdu de sa superbe au fil des années, avec des générations se vendant de moins en moins bien.

Les raisons d'un tel engouement

Plusieurs facteurs expliquent cet accueil chaleureux du public coréen. En premier lieu, les améliorations techniques apportées au Galaxy S25 semblent avoir fait mouche. Samsung met en avant les performances accrues de son appareil, notamment grâce à l'intégration du processeur Snapdragon 8 Elite, spécialement optimisé pour la gamme Galaxy. Mais c'est surtout l'intelligence artificielle qui semble avoir conquis les utilisateurs. Les nouvelles fonctionnalités IA, comme le "Circle to Search" ou les capacités de traduction en temps réel, ont visiblement séduit un large public. Jung Ho-jin, vice-président des opérations de Samsung Electronics en Corée, souligne d'ailleurs que "le Galaxy S25 a reçu un accueil positif des consommateurs grâce à ses meilleures performances et son design, ainsi qu'au gel des prix sur tous les modèles".

Avec son S25, Samsung relance donc son image de constructeur capable de proposer des innovations réelles, alors que les précédentes générations avaient justement été boudées pour le manque d'améliorations d'un modèle à l'autre.

Une stratégie commerciale bien huilée

Au-delà des prouesses techniques, Samsung a su mettre en place une stratégie commerciale efficace. Le "New Galaxy AI Subscription Club" en est un parfait exemple. Ce programme, qui offre une garantie de rachat de 50% après un an et une protection contre les dommages accidentels, a séduit un acheteur sur cinq lors des précommandes. Fait intéressant, 60% des souscripteurs à ce programme sont âgés de 20 à 30 ans, montrant que Samsung a réussi à capter l'attention d'une clientèle jeune, souvent considérée comme plus volatile dans ses choix de marques.

Le S25 Ultra en tête des ventes

Dans cette success-story, un modèle se démarque particulièrement : le Galaxy S25 Ultra. Ce fleuron de la gamme représente à lui seul près de 50% des ventes totales. Son succès s'explique notamment par ses caractéristiques haut de gamme, comme son cadre en titane et son appareil photo de 200 mégapixels. Les coloris ont également joué un rôle dans ce succès. Pour l'Ultra, les teintes Titanium Silver Blue et Titanium White Silver ont particulièrement séduit les acheteurs. Du côté des S25 et S25+, ce sont les couleurs Ice Blue et Silver Shadow qui ont eu la préférence du public. Samsung s'est inspiré d'Apple qui mise de plus en plus sur l'ultra haut de gamme pour séduire, et ce, malgré des tarifs très élevés.

Un succès mondial en demi-teinte ?

Si le triomphe du Galaxy S25 en Corée du Sud est indéniable, l'impact du smartphone sur la scène internationale se veut plus modeste. Les chiffres de vente en dehors de la Corée du Sud sont ainsi bien plus nuancés. Bien que les ventes aient augmenté sur plusieurs marchés mondiaux, elles restent en deçà des performances historiques de Samsung. En effet, le géant coréen a connu des jours meilleurs, notamment avec son Galaxy S4 qui avait atteint les 10 millions d'unités vendues en seulement un mois à l'échelle mondiale. Le S25, malgré son succès local, semble avoir du mal à réitérer de telles performances à l'international. Cette disparité entre le marché domestique et le marché mondial pourrait s'expliquer par une concurrence accrue, notamment de la part d'Apple et des marques chinoises comme Xiaomi ou Oppo. De plus, le marché des smartphones haut de gamme montre des signes de saturation dans certaines régions, rendant chaque vente plus difficile à concrétiser.

Néanmoins, le succès éclatant du Galaxy S25 en Corée du Sud reste un signal fort pour Samsung. Il démontre que l'entreprise conserve une capacité d'innovation et de séduction auprès de sa base de clients la plus fidèle. Reste à voir si cet élan pourra se propager à d'autres marchés dans les mois à venir, confirmant ainsi le statut de leader du Galaxy S25.