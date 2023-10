Pendant qu'Apple propose des balises AirTag, Samsung propose également sa prore version du tracker connecté mis à jour en version SmartTag 2 encore plus pratique pour ne plus perdre ses clés ou ses objets précieux, voire son animal de compagnie.

Les nouvelles balises profitent d'un design renouvelé qui abandonne le format losange pour un dispositif ovale avec une large boucle en métal (plus solide que la boucle plastique de la génération précédente) et toujours le support de la technologie UWB (Ultra Wide Band) introduit avec précédemment avec le SmartTag+ pour une localisation proche plus fine.

Mode perdu et autonomie améliorée

Le Galaxy SmartTag 2 ajoute un " mode perdu " qui permettra d'entrer ses coordonnées et de préciser les démarches à suivre pour la personne qui retrouverait l'objet perdu.

Il suffit alors de scanner le tracker en NFC pour obtenir les informations. Cela peut être utile pour restituer des clés perdues ou bien pour ramener l'animal de compagnie en vadrouille si l'on a pris soin d'attacher la balise à son collier.

Si l'objet perdu n'est pas loin, genre caché sous les coussins du canapé, la localisation fine par UWB oriente les recherche en indiquant la distance et la direction. Il faudra toutefois disposer d'un smartphone compatible...comme un Galaxy S23+ ou Galaxy S23 Ultra, par exemple, ou bien les smartphones pliants Galaxy Z Fold.

L'autonomie du Galaxy SmartTag 2 a été améliorée et portée à 700 jours via le mode économie d'énergie. Avec sa certification IP67, la balise ne craindra ni l'eau ni la poussière.

Alerte de localisation inconnue et vie privée

Outre la technologie UWB, le nouveau tracker supporte le Bluetooh BLE (Low Energy) et fait toujours appel à la fonction Find AR pour retrouver l'objet perdu en réalité augmentée (avec smartphone Samsung Galaxy) dans un rayon de 120 mètres.

Samsung veut prendre soin du respect de la vie privée en cryptant les données de l'utilisateur via Samsung Knox et en bloquant l'accès aux informations lorsque le mode perdu est désactivé.

L'application SmartThings Find détectera en outre si une balise inconnue suit un utilisateur et affichera un message d'avertissement. Proposées en coloris blanc ou noir, les balises Samsung Galaxy SmartTag 2 sont proposées au tarif de 39,90 € l'unité ou 129,90 € les quatre à partir du 11 octobre 2023.