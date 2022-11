Si Google est le plus rapide pour mettre à jour ses smartphones Pixel vers les dernières évolutions d'Android (dont la firme gère le développement), le groupe Samsung ne lambine pas et reste l'un des premiers fabricants à déployer massivement les dernières versions.

Depuis le 24 octobre, la migration vers Android 13 a débuté pour la série Galaxy S22 lancée en début d'année et le calendrier est dense pour faire passer ses autres modèles dans les prochains mois.

Les smartphones pliants mis à jour

Pour les smartphones pliants Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4, lancés durant le mois d'août, le calendrier prévoit une mise à jour durant le mois de novembre 2022. Selon diverses sources, la mise à jour a commencé à être déployée en Corée du Sud, marché national de Samsung, et elle devrait donc arriver dans les prochains jours sur les autres marchés.

Une version finalisée avait commencé à apparaître la semaine dernière pour les modèles intégrant le programme One UI 5.0 Beta mais elle est désormais proposée au plus grand nombre, indique le site SamMobile.

Les mises à jour coréennes intègrent les correctifs de sécurité d'Android pour le mois de novembre. Ces derniers ont déjà été diffusés sur les smartphones européens il y a quelques jours.

Android 13 et One UI 5.0

Tout est donc prêt pour recevoir Android 13 et la surcouche One UI 5.0 de Samsung qui va tenter de s'améliorer sur un point critiqué, celui de la fluidité des animations. L'interface proposera également un certain nombre de fonctionnalités de personnalisation, dont celle de l'écran de verrouillage.

La fonction existait déjà précédemment mais sous forme d'application séparée. La mise en avant de la personnalisation de l'écran de verrouillage chez Apple pour les iPhone a sans doute incité Samsung à rendre cette application plus visible et directement accessible dans la nouvelle surcouche.

Les smartphones de référence de Samsung peuvent profiter de quatre mises à jour majeures d'Android, le leader du marché des smartphones offrant l'un des plus longs suivis sur ses appareils mobiles.

Les modèles Galaxy Z Fold3 et Z Flip3 de 2021 devraient également recevoir la mise à jour durant le mois de novembre.