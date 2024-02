Les smartphones pliants ont le vent en poupe depuis leur première incursion sur le marché en 2019 avec le Galaxy Fold premier du nom. Si beaucoup n'y voyaient qu'un simple effet de mode, force est de constater que ces dispositifs profitent d'un succès grandissant, qui encourage d'ailleurs la majorité des constructeurs à proposer leurs propres dispositifs pliables, et ce, jusqu'auprès des fabricants de PC portables.

Leader sur ce segment particulier du fait de sa position de précurseur, Samsung pourrait déjà envisager la prochaine évolution de ce type d'appareils avec un smartphone non plus pliable en deux, mais en trois.

Mieux encore, selon les dernières fuites rapportées par le leaker Revegnus, ce dispositif pourrait être révélé en marge de la présentation des Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6. Samsung aurait donc prévu une troisième déclinaison de son segment Galaxy Z, avec un format permettant de plier son écran non plus en 2, mais en 3 volets, il s'agirait d'une première sur le marché.

Et Samsung s'est lancé dans une course contre la montre, car la marque souhaite rester leader alors même que HUAWEI prépare justement un appareil capable de se plier en 3, avec une sortie annoncée au deuxième trimestre de cette année.

L'idée est donc de venir coute que coute se positionner devant Huawei, car même si le constructeur chinois ne représente plus réellement une menace pour le coréen sur le marché européen, il s'agit avant tout de travailler son image de leader des technologies mobiles

.