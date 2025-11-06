Le pionnier du pliant est de retour. Samsung, qui a lancé le marché avec le Fold en 2019, prépare la prochaine étape : le smartphone à trois volets. Alors que les rumeurs couraient depuis des mois, le Galaxy Z TriFold a enfin été montré en "vrai" lors de la conférence APEC 2025 à Séoul.

Ce n'est plus un simple brevet, mais un véritable produit fonctionnel, même s'il était sous vitrine.

À quoi ressemble ce nouveau format ?

Le TriFold est un smartphone qui se plie en trois, comme un "Z" (ou plutôt en "G" inversé). Contrairement au Huawei Mate XT qui se plie en accordéon, le modèle de Samsung utilise deux charnières qui se ferment vers l'intérieur. Une fois déplié, l'appareil révèle un immense écran de la taille d'une tablette.

Selon les médias coréens (SBS), la finesse est remarquable, similaire à celle du récent Galaxy Z Fold 7. Le pli reste visible, mais la prouesse technique est là.

Est-il utilisable au quotidien ?

Une fois replié, l'appareil ressemble à un smartphone Galaxy S classique, avec un écran externe confortable sur le panneau central. L'épaisseur, bien que plus importante qu'un téléphone standard, semble maîtrisée (moins large qu'un doigt selon le reportage).





L'appareil dispose de deux capteurs selfie (un à l'intérieur, un à l'extérieur) et d'un bloc photo arrière qui semble hérité du Z Fold 7, et non du S25 Ultra.

Un prix qui va faire très mal ?

C'est là que le bât blesse. Ce pliant est une vitrine technologique, pas un produit de masse. Aucune caractéristique (batterie, poids, puce) n'a été confirmée. Mais avec un Z Fold 7 déjà à plus de 2000 euros et un Huawei Mate XT à 3600 euros, il est quasi certain que le Galaxy Z TriFold ne sera pas vendu sous la barre des 3000 euros.





Les rumeurs suggèrent une sortie limitée en Corée et en Chine.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle est la différence avec le Huawei Mate XT ?

Le Huawei Mate XT se plie en accordéon (les deux plis vont dans le même sens). Le Samsung Galaxy Z TriFold utilise deux charnières qui se plient vers l'intérieur, protégeant l'écran principal une fois fermé.

Le TriFold remplace-t-il le Galaxy Z Fold 7 ?

Non. Le Z Fold 7 (qui se plie en deux) reste le modèle "grand public" de Samsung. Le TriFold est un nouveau format, beaucoup plus cher, destiné à montrer le savoir-faire technologique de la marque.

A-t-on une date de sortie en Europe ?

Non, aucune date n'est annoncée. Samsung n'a même pas officiellement communiqué sur le produit. Les rumeurs suggèrent une sortie limitée à l'Asie, mais une certification Bluetooth récente liste une version internationale, laissant un espoir pour l'Europe.