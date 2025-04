Malgré un suivi sans failles depuis près de 5 ans, Samsung s'apprête à abandonner sa gamme de smartphones Galaxy S20.

Fin du support logiciel en 2025

Conformément à sa politique de support habituelle, Samsung cessera de fournir des mises à jour pour la série Galaxy S20 (incluant potentiellement les S20, S20+ et S20 Ultra) au cours de cette année 2025. Ces appareils, arrivant au terme de leur cycle de vie logiciel prévu par le fabricant, ne bénéficieront plus des développements futurs.

Samsung précise néanmoins que le Galaxy S20FE reste ancré dans le programme de mises à jour, même s'il ne s'agit que d'un sursis de quelques mois. La marque ne précise pas combien de temps ce dernier sera encore supporté, mais l'échéance pourrait ne pas intervenir avant 2026.

Quelles mises à jour sont concernées ?

L'arrêt du support signifie concrètement la fin des nouvelles versions majeures d'Android et de l'interface One UI pour ces modèles. Plus préoccupant encore, cela implique généralement l'arrêt des mises à jour de sécurité. Sans ces correctifs réguliers, les appareils deviennent progressivement plus vulnérables aux nouvelles failles et menaces découvertes.

Rappelons qu'il s'agit de la première gamme de smartphones de Samsung dont le suivi était initialement prévu sur 4 années. En 2023, alors qu'il était prévu d'abandonner le support pour cette gamme, Samsung annonçait une prolongation tout en modulant la fréquence des mises à jour sur une base trimestrielle.

Implications pour les utilisateurs

Si les smartphones Galaxy S20 continueront de fonctionner normalement, l'absence de mises à jour de sécurité représente un risque croissant pour les utilisateurs. Les données personnelles et bancaires pourraient être exposées à de futurs exploits. De plus, ils ne profiteront plus des nouvelles fonctionnalités et optimisations apportées par les versions plus récentes d'Android et de One UI. Il est donc conseillé aux propriétaires de ces modèles d'envisager une migration vers un appareil plus récent pour maintenir un niveau de sécurité optimal et bénéficier des dernières innovations.

En outre, cette fin des mises à jour signifie également que les S20 pourraient progressivement ne plus être compatibles avec certains services et logiciels imposant la prise en charge de composants récents d'Android ou de packs de sécurité.

La fin du support logiciel pour la gamme Galaxy S20 en 2025 est une étape normale dans le cycle de vie d'un smartphone. Les utilisateurs doivent toutefois être conscients des implications, notamment en matière de sécurité, et planifier éventuellement le remplacement de leur appareil.