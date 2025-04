Samsung souhaite doter ses Galaxy Watch de nouvelles fonctionnalités tirant profit de l'intelligence artificielle, notamment sur le terrain du suivi santé avec la détection des signes d'apnée du sommeil.

Une ia pour analyser votre sommeil

L'amélioration repose sur l'intégration de l'IA dans l'analyse des données recueillies pendant le sommeil par la Samsung Galaxy Watch. Plutôt qu'un simple suivi des phases de sommeil ou du rythme cardiaque, l'intelligence artificielle permettra une interprétation plus fine des signaux physiologiques enregistrés durant la nuit par la montre connectée.

Avec ses Galaxy Watch Ultra et Galaxy Watch 7, Samsung proposait déjà la détection des signes d'apnée obstructive. Cette fois il s'agit d'aller plus loin et de s'entourer de spécialistes pour proposer un outil plus performant et mieux ciblé.

Détecter les signes d'apnée du sommeil

L'objectif affiché par Samsung est d'utiliser cette analyse approfondie pour identifier des indicateurs pouvant suggérer une apnée du sommeil. Ce trouble se caractérise par des arrêts involontaires et répétés de la respiration pendant le sommeil, pouvant avoir des conséquences importantes sur la santé. La montre chercherait donc des schémas spécifiques dans la respiration ou le taux d'oxygène sanguin (si mesuré) pour alerter l'utilisateur.

Samsung n'est pas seule dans cette ambition de proposer un outil performant : la marque s'est tournée vers l'université de Stanford et Stanford Medecine pour faire valider ses technologies, mais également affiner ses algorithmes sur des bases fondées. L'idée est de proposer un véritable outil qui pourrait bénéficier de certifications dans plusieurs pays.

Vers un dépistage facilité ?

Cette fonctionnalité de détection par la Galaxy Watch ne remplacera pas un diagnostic médical formel, qui nécessite souvent des examens spécifiques (parfois à l'hôpital). Cependant, elle pourrait servir d'outil de dépistage précoce très accessible. En alertant l'utilisateur sur des signes potentiels d'apnée du sommeil, la montre peut l'inciter à consulter un professionnel de santé plus tôt, facilitant ainsi la prise en charge de ce trouble.

L'option pourrait ainsi non seulement détecter l'apnée du sommeil, mais également proposer des recommandations personnalisées aux porteurs, mais aussi encourager à consulter un spécialiste du sommeil en cas de besoin. L'idée étant au final de proposer un outil complet et fiable pour dépister une maladie qui frappe plus d'un milliard de personnes à travers le monde.

Avec cette évolution basée sur l'IA, Samsung renforce le positionnement "santé" de sa Galaxy Watch. La détection des signes d'apnée du sommeil s'ajoute aux autres fonctionnalités de suivi, offrant aux utilisateurs un outil potentiellement précieux pour mieux comprendre leur sommeil et prendre soin d'eux.