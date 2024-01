Samsung nourrit de grandes ambitions pour Galaxy AI, son écosystème dopé à l'intelligence artificielle, introduite avec ses nouveaux Galaxy S24 mais qui devrait également se déployer sur quelques modèles antérieurs.

La marque avait déjà partagé une liste des appareils qui profiteront de son intelligence artificielle, et évoque désormais l'espoir de l'installer sur pas moins de 100 millions d'appareils à travers le monde.

Des Galaxy S23 aux Galaxy Z Fold et Flip 5 en passant par les Galaxy Tab séries S9, la précédente génération d'appareils de Samsung devrait profiter de Galaxy AI d'ici la fin du premier semestre 2024, puis tous les appareils qui sortiront par la suite embarqueront nativement Galaxy AI.

Mais Samsung veut aller encore plus loin et réfléchit notamment à divers moyens de rentabiliser ses investissements dans l'IA. Et cela pourrait passer par des services spécifiques et avancés qui pourraient être facturés aux utilisateur. Bref cette première génération d'IA pourrait n'être qu'une mise en bouche avant le plat principal, avec le spectre d'un service payant proposé par la suite.