Jusqu'ici, limité aux appareils mobiles smartphones et tablettes de la marque, ainsi qu'à ses téléviseurs connectés, le navigateur Web de Samsung prend son envol et devient plus polyvalent en s'installant désormais sur Windows.

C'est plutôt une bonne nouvelle pour les utilisateurs de Windows qui vont disposer d'un peu plus de choix sur le marché, mais qui vont surtout pouvoir continuer d'utiliser le navigateur de leur appareil mobile sur leur PC, en profitant de leur compte utilisateur pour exploiter une certaine convergence.

Samsung s'invite un peu plus sur PC

Pour le moment, les ténors du secteur comme Chrome, Firefox ou Edge ne sont pas menacés... Mais Samsung pourrait redoubler d'efforts pour faire de son navigateur un véritable challenger, en profitant ainsi des comptes Samsung créés par ses millions d'utilisateurs pour proposer un écosystème semblable à celui de Google.

C'était justement une des critiques que nous avions encore à faire à l'écosystème de Huawei privé des Google Mobile Services : si le constructeur s'efforce de créer des équivalents aux outils de Google, il reste pour l'instant ancré uniquement dans ses appareils mobiles et ne s'invite pas sur PC.

Samsung fait un pas dans ce sens et pourrait ainsi toucher les utilisateurs professionnels qui souhaiteraient récupérer automatiquement leurs favoris, historiques de navigation, poursuivre leur session, récupérer leurs mots de passe...

Le navigateur de Samsung se base sur Chromium et partage donc nombre de fonctionnalités avec Google Chrome : gestion des plug-ins, bloqueur de pub, thème sombre, onglets...