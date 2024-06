LG et Samsung s'affrontent depuis des années sur le marché des écrans. Les deux marques sont les deux plus grands acteurs de la production de dalles d'écrans, et chacune rivalise de technologies chaque année pour tenter de s'imposer.

Mais Samsung s'impose sur un secteur spécifique : celui des écrans OLED, et comble de la situation, avec une seule référence.

Samsung a annoncé avoir pris la place de numéro 1 de la vente d'écrans PC OLED, un succès qui repose presque intégralement sur les performances d'un seul modèle: l'Odyssey OLED G8.

Selon une étude menée par IDC sur les moniteurs PC OLED en 2023, Samsung aurait pris la tête avec 34,7% en valeur et 28,3% en volume.

Et c'est principalement la vente du Samsung Odyssey OLED G8 34 pouces qui a permis à la marque cette ascension fulgurante. La marque a d'ailleurs pris la parole pour annoncer une nouvelle version de son écran Odyssey OLED G8.

L'écran propose un concentré de technologies qui lui permet de proposer un temps de réponse de seulement 0.03 ms (GTG) et un taux de rafraichissement maximal de 175 Hz. Il prend en charge les technologies FreeSync Premium Pro et Virtual AIM Point, le tout dans une dalle OLED de 34 pouces au format 21:9 à courbure de 1800R.