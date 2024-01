Le secteur de la santé représente des milliards d'euros chaque année, une manne sur laquelle les géants de la tech souhaitent mettre la main. Les dispositifs connectés orientés vers le suivi de la santé se sont multipliés ces dernières années et les fabricants veulent aller toujours plus loin.

Un des dispositifs qui intéresse le plus les fabricants est celui qui permettra de prendre des mesures de l'indice glycémique. En d'autres termes, il s'agit de pouvoir mesurer la quantité de sucre présente dans le sang. Ce type d'appareil est utilisé au quotidien par des millions d'utilisateurs chaque jour souffrant de diabètes ou de maladies s'y apparentant.

S'il existe des milliers de glucomètres différents sur le marché, tous se montrent assez invasifs : il est nécessaire d'utiliser une aiguille pour extraire une goutte de sang du doigt pour le placer dans l'appareil de mesure.

C'est pourquoi les géants de la tech planchent sur une méthode non invasive qui permettrait un suivi plus régulier : sans avoir à piquer et à manipuler l'appareil, on pourrait proposer un suivi permanent du taux de sucre dans le sang. Apple travaille à développer un appareil du genre intégré à sa montre connectée tandis que Google y pense avec des lentilles de contact.

Finalement, c'est peut être Samsung qui pourrait déployer un tel appareil le premier. La marque évoque une sortie d'ici à 5 ans, la marque travaillant à la miniaturisation du dispositif pour une intégration dans plusieurs appareils mobiles. Samsung précise également travailler conjointement à un autre appareil de suivi de la tension artérielle.