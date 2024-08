Samsung parle d'IA à l'envi et pas uniquement pour ses smartphones Galaxy. C'est aussi le cas pour ses téléviseurs, par exemple avec des technologies 8K AI Upscaling Pro et AI Motion Enhancer Pro pour améliorer le niveau de détails du contenu et minimiser la distorsion.

L'IA s'exprime également avec une fonction Active Voice Amplifier Pro pour la clarté des dialogues, Object Tracking Sound Pro pour la restitution du son d'une action depuis l'ensemble des coins du téléviseur.

D'autres exemples d'exploitation de l'IA sont pour l'affinement automatique des réglages du téléviseur, ainsi qu'en matière d'économie d'énergie grâce à des capteurs qui analysent l'éclairage ambiant et servent à ajuster automatiquement la luminosité de l'écran.

Comme les sept ans de mises à jour Android

Président de la division Visual Display Business de Samsung, Yong Seok-woo a indiqué que les téléviseurs avec IA de la marque vont bénéficier de sept ans de mises à jour pour Tizen OS. Il est plus précisément question de mises à niveau gratuites du système d'exploitation.

Selon The Korea Economic Daily, cette politique s'appliquera aux modèles de téléviseurs sortis en mars dernier, ainsi qu'à certains produits sortis en 2023.

Un objectif affiché est de reprendre la main par rapport à la concurrence chinoise qui se rapproche de plus en plus, mais aussi dans l'idée de transformer les téléviseurs avec IA en un hub pour la maison intelligente pouvant accueillir d'autres appareils IA du foyer. Le géant sud-coréen de l'électronique sait faire preuve d'imagination dans ce domaine.