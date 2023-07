Samsung va officiellement dévoiler ses nouveaux smartphones pliants à Séoul lors de sa conférence Unpacked le 26 juillet prochain. Mais en attendant, la marque sud-coréenne fait déjà la promotion de son Galaxy Z Flip 5 et en profite pour se moquer d'Apple.

Samsung se moque (encore) d'Apple

La marque reprend donc les hostilités envers l'iPhone dans sa nouvelle campagne de publicité. On y voit un groupe de jeunes personnes visiblement habituées à l'iPhone qui parlent du nouveau Galaxy Z Flip comme un appareil mystique, capable d'hypnotiser ceux qui poseraient leurs yeux sur lui...

L'occasion de découvrir quelques-unes des fonctionnalités de l'appareil et plus globalement du concept de smartphone pliant... Le tout adopte un ton absurde et décalé, bien plus léger que les campagnes précédentes qui pointaient plus explicitement du doigt les appareils d'Apple.

On peut également constater que Samsung vise un public plus jeune : ce n'est pas anodin puisque c'est le coeur de cible d'Apple. Reste à savoir si ce genre d'attaques séduit véritablement les utilisateurs.