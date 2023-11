Samsung vient d'annoncer le lancement, en édition limitée du Galaxy Z Flip 5 Retro, une variante de son smartphone à clapet qui fait écho à un autre appareil oublié de longue date.

Samsung : ancien roi du téléphone à clapet

Cela fait des années que les smartphones à clapet avaient été enterrés au profit des smartphones dotés d'écrans bien plus confortables. Pourtant, Samsung a sorti nombre d'appareils à clapet ou à volet glissant par le passé, avec quelques modèles emblématiques.

C'est le cas du SGH-E700, un téléphone à clapet lancé en 2003 qui célèbre donc ses 20 ans et qui s'invite en guise de clin d'oeil sur le Galaxy Z Flip5 Retro. L'appareil pliant de Samsung arbore ainsi les coloris de son ancêtre : bleu et argent. L'édition spéciale est également livrée avec trois cartes interchangeables proposant les logos historiques de la marque, ainsi qu'une coque activant un fond d'écran dynamique.

On retrouve un thème spécifique qui rappelle celle du SGH-E700, mais en interne, rien ne bouge et la configuration matérielle reste la même. Cette édition collector profite d'une production très réduite, il n'y aura que 50 exemplaires disponibles pour la France à compter du 1er novembre et dont le prix n'a pas été dévoilé pour le moment.