L'industrie a pu croire un temps que la 3D serait le nouveau Graal des écrans et relancerait les ventes de moniteurs, téléviseurs, smartphones, tablettes et ordinateurs.

Après plusieurs tentatives qui ont vu naître différentes gammes de produits, la contrainte de devoir utiliser des lunettes ou des dispositifs intermédiaires pour en profiter a eu raison de la tendance.

Certains appareils étaient équipés d'écrans avec 3D autostéréoscopique, permettant de générer un effet 3D visible à l'oeil nu, mais ils étaient trop peu nombreux et onéreux pour sauver le segment.

Samsung Odyssey 3D, sans les lunettes

Et pourtant, la thématique réémerge à l'occasion. Pour le salon Gamescom 2024, le groupe Samsung a décidé de présenter un nouveau moniteur gaming Odyssey 3D qui promet une expérience de visionnage 3D sans lunettes.

Pour ce faire, l'écran utilise une technologie LFD (Light Field Display) permettant de générer des effets 3D à partir de contenus 2D grâce à un système de lentille lenticulaire posée en amont de l'affichage.

En diffusant les images vers chaque oeil, elle produit un effet de profondeur perceptible à l'oeil nu et donnant l'impression de voir en trois dimensions. Pour une expérience convainte et adaptée à un écran gaming, Samsung a combiné des technologies d'eye tracking et de view mapping pour ajuster en permanence l'image et maintenir l'effet de profondeur.

2D ou 3D au choix

L'écran Samsung Odyssey 3D, dont il sera possible d'interrompre l'effet 3D pour revenir en 2D à tout moment, sera proposé en 27 pouces ou 37 pouces avec une résolution 4K et un temps de latence de 1 ms, associés à un rafraîchissement d'écran de 165 Hz.

Equipé en connectiques DisplayPort 1.4 et HDMI 2.1 (deux ports), il est compatible avec la technologie FreeSync Premium d'AMD et peut être finement ajusté à bonne hauteur et inclinaison grâce à son pied HAS (Height Adjustment Stand). son prix et sa disponibilité ne sont pas encore connus.