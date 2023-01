A nouveau salon CES nouvel écran Odyssey chez Samsung. Alors que le salon de Las Vegas va ouvrir ses portes, Le géant coréen commence à dévoiler ses nouveautés et frappe fort dès le début avec un nouveau moniteur gaming incurvé.

Le Samsung Odyssey Neo G9 est le premier écran gaming offrant une résolution dual UHD, ce qui donne tout de même une résolution de 7680 x 2160 pixels en ratio 32:9 sur un seul et même écran !

C'est une première et Samsung n'en est pas peu fier. L'affichage, qui offre une diagonale de 57 pouces , un rafraîchissement d'écran de 240 Hz et une incurvation de 1000R, s'appuie sur la technologie Quantum Mini-LED associée à la spécification VESA Display HDR 1000, le tout en dalle matte pour ne pas être distrait en pleine action.

On trouvera une connectique DisplayPort 2.1 presque deux fois plus rapide que l'habituel DisplayPort 1.4, avec support du standard Display Stream Compression (DSC) de transfert d'information sans perte (et donc sans sous-échantillonnage).

Samsung Odyssey OLED G9, gaming aussi

L'Odyssey Neo G9 sera donc le fleuron de la nouvelle gamme d'écrans gaming chez Samsung pour le salon CES 2023 de Las Vegas mais il faudra compter aussi sur le modèle Odyssey OLED G9, qui prendra la suite du Odyssey OLED G8 présenté au selon IFA.

Il est proposé en diagonale 49 pouces et toujours au format 32:9 mais avec une incurvation 1800R et la technologie Quantum Dot OLED avec contrôle unitaire de chaque pixel et contraste infini.

Comme toujours, pas besoin de rétroéclairage en OLED et le contraste dynamique est annoncé de 1 million pour 1, avec des couleurs éclatantes et des noirs profonds. L'Odyssey OLED G9 est aussi un écran gaming avec un temps de réponse de 0,1 ms et un rafraîchissement d'écran de 240 Hz.

Son Smart Hub en fera aussi un centre de divertissement multimédia pour profiter de services comme Prime Video, Netflix ou Youtube, utilisable en standalone, sans nécessiter de PC.

Le Gaming Hub permettra d'accéder aux multiples services de jeu en streaming du moment, de Nvidia GeForce Now à Xbox, sans avoir besoin d'une console reliée ou de télécharger les jeux.

Des écrans pour la productivité et le divertissement

Samsung lance également l'écran ViewFinity S9 (27 pouces, 5K) dont la calibration dynamique des couleurs répondra aux exigences des créatifs (photographes, designers graphiques) avec un respect à 99% de l'espace colorimétrique DCI-P3 et un delta E inférieur à 2 pour une correspondance et une précision des couleurs renforcées.

Enfin, le Smart Monitor M8, plus classique, est décliné en version 27 pouces (il existait déjà le modèle 32 pouces) mais toujours en résolution 4K pour les besoins du quotidien et en particulier pour piloter les nombreux objets connectés de la maison grâce à son Hub SmartThings intégré.

Il peut être orienté en mode portrait et est livré avec une télécommande. Le SmartHub intégré en fera un point d'accès pour les services de vidéo en streaming. Le moniteur intègre une caméra 2K pour une visioconférence de qualité.