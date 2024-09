A l'image des Pixel A chez Google, Samsung a pris le pli de décliner chacun de ses smartphones Galaxy dans une version FE (Fan Edition) quelques mois avant le lancement de la prochaine génération d'appareils.

C'est ainsi que le Galaxy S24 FE fait son entrée, reprenant beaucoup du design de son grand frêre, mais avec de nouveaux coloris. Il arbore ainsi des tranches plates, un dos en verre Gorilla Glass Victus + et un cadre en aluminium, le tout décliné en quatre couleurs : bleu, jaune, vert et graphite.

En interne le Galaxy S24 Fe n'opte pas pour un SoC haut de gamme comme le S24 mais penche pour un Exynos 2200. Il propose un écran Full HD+ Dynamic Amoled de 6,7 pouces avec une fréquence variable de 60 à 120 Hz et une luminosité annoncé à 1900 cd/m².

La partie photo se compose d'un triple module avec un capteur principal grand-angle de 50 Mp à stabilisation optique et zoom 2X, un ultra grand-angle de 12 Mp et un téléobjectif 8 Mp. Samsung met en avant son moteur photo Provisual pour du zoom dopé à l'intelligence artificielle et au cropping depuis le capteur principal de 50 Mp.

Côté batterie, il faut compter sur une cellule de 4500 mAh de capacité compatible charge filaire 25W et sans fil 10W.

Le Galaxy S24 FE met en avant les fonctionnalités d'intelligence artificielle Galaxy AI afin de séduire un plus large public.

Coté prix, il faudra compter 749€ pour la version intégrant 128 Go de stockage et 809€ pour la version équipée de 256 Go, la disponibilité étant immédiate.