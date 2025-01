Samsung lance son nouveau programme "Galaxy Trade-In" en France, tout juste avant le lancement de ses Galaxy S25. L'idée étant de permettre aux utilisateurs de smartphones d'accéder aux produits de la marque en profitant de reprises sur leur ancien matériel.

Ce programme existe en Corée du Sud depuis plusieurs années avec des avantages assez conséquents. Il arrive ainsi en France et propose une certaine souplesse pour les usagers.

Ainsi, il est possible de revendre ses appareils Galaxy sur le site, sans avoir besoin d'acheter un nouveau smartphone au passage... Chose qui est généralement imposée par les fabricants au fil de ce type de service.

Samsung s'est associé à Likewize pour organiser la récupération et la vérification des appareils.

Malheureusement, le programme reste limité à une sélection réduite de modèles, tous les appareils ne sont pas repris par Samsung... On peut ainsi compter les Galaxy S20 à S23, Z Flip 3 à Z Flip 5 et Z Fold 3 à Z Fold 5. Selon le modèle, son bon fonctionnement et son état général, les prix de rachat varient.

L'avantage de passer par ce programme est la promesse, selon Samsung, d'une plus haute valeur de reprise, ainsi que de la sécurisation totale de la transaction.