Samsung, leader incontesté du marché Android, semble s’enliser dans une stratégie qui divise ses utilisateurs. Les prochains modèles premium de la marque pourraient ainsi signer le retour des processeurs maison Exynos, quitte à se montrer moins performants que la concurrence.

Samsung en quête de légitimité

Alors qu'Apple et Google proposent leurs propres processeurs mobiles au sein de leurs smartphones, Samsung continue de jouer sur deux tableaux.

La marque a souvent proposé diverses déclinaisons de ses appareils en fonction des marchés ciblés. D'une part certains marchés profitent d'une puce Qualcomm, d'autre part ce sont les puces maison Exynos qui s'installent au coeur des smartphones...

Cette stratégie a déjà joué des tours à Samsung avec systématiquement des critiques concernant les déclinaisons sous Exynos jugées moins performantes, souvent plus sujettes à la surchauffe ou se montrant plus gourmandes et proposant ainsi des smartphones moins endurants...

Dans ce sens, la gamme Galaxy S25 mettait tout le monde d'accord puisque Samsung n'a proposé que des modèles équipés de puces Snapdragon de Qualcomm. Dans les faits, l'Exynos 2500 n'était pas parvenu à convaincre les équipes de Samsung Mobile eXperience qui a préféré miser sur le fondeur américain pour proposer des performances en accord avec les attentes du public.

L'Exynos de retour avec le Galaxy S26

Les réjouissances seront de courtes durées puisque selon le leaker Jukanlosreve, Samsung aurait déjà relancé l'idée d'imposer ses propres puces au sein du Galaxy S26.

Il serait cette fois question de l'Exynos 2600 qui miserait sur le processus de gravure SF2 en 2 nm. Malheureusement, il est actuellement impossible de savoir si ce processus se montrera compétitif face au procédé utilisé par TSMC et proposé par le graveur aux géants comme Qualcomm ou Apple.

Dans tous les cas, il apparait déjà que le volume de production de l'Exynos 2600 sera limité.... Cela implique un retour aux anciennes méthodes critiquées de Samsung, à savoir proposer une double version de ses appareils avec un modèle sous Exynos pour l'Asie (hors Chine) et l'Europe, et une version sous processeur Qualcomm pour le marché américain et la Chine.

Il se pourrait également que Samsung adopte une autre stratégie en cherchant à différencier un peu plus ses appareils au sein de la gamme avec un Galaxy S26 Ultra doté d'une puce Qualcomm et de Galaxy S26 et S26 + en Exynos.

Le spectre des différences de performances

Si l'information venait à se confirmer, alors il faudra composer avec des différences de performances à travers les modèles. Pire encore, ces écarts de prestations pourraient être encore plus importants que par le passé.

Rappelons que Samsung a totalement échoué à s'installer sur la génération de puces gravées en 3 nm, le bond vers le 2 nm se présente donc comme un véritable fossé à franchir. La bataille avec TSMC s'annonce donc particulièrement compliquée.

Notons également que Google ne fait également plus confiance à Samsung pour la gravure de ses Tensor G5 destinés au Pixel 10, la marque ayant préféré miser sur TSMC.

Dans ces conditions, Samsung devra redoubler d'efforts et se montrer plus que convaincant avec son Exynos 2600 pour espérer pouvoir tenir la distance, sans quoi il se pourrait que le SoC soit l'un des derniers SoC haut de gamme développés par la marque.