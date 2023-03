Samsung s'engage depuis plusieurs générations de smartphone déjà à proposer jusqu'à 4 mises à jour majeures d'Android sur ses appareils. Les utilisateurs ont ainsi la garantie de voir défiler jusqu'à 4 versions d'Android sur leur terminal avec un support complet. Sauf quelques exceptions qui vont encore plus loin, Samsung tient généralement ses promesses, et l'arrivée d'Android 14 sonne le glas de toute une série d'anciens smartphones.

Android 14 arrive sous One UI 6 en fin d'année

Car Samsung s'est lancé dans cette politique des 4 versions majeures d'Android depuis 2021 seulement, ce qui donne l'occasion à la marque, avec l'arrivée d'Android 14, d'abandonner certains appareils.

Les gammes Galaxy S21, A33, A53, A73 profiteront de la bascule tout comme les Z Fold 3, Z Flip 3 et Tab S8.

Android 14 sera diffusé au fil de la surcouche maison de Samsung One UI 6.0 qui sera déployée d'ici la fin de l'année. Selon SamMobile, voici une liste d'appareils qui resteront donc bloqués sous One UI 5 et donc sous Android 13 :

Rappelons que cela n'implique pas un abandon total de la part de Samsung qui continuera à déployer des correctifs de sécurité, mais elles seront de plus en plus espacées : sur base trimestrielle au départ, puis semestrielle ensuite.