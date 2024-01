Samsung et Microsoft ont récemment dressé un bilan assez clair : les webcams intégrées aux PC portables ne sont généralement pas d'une qualité exceptionnelle. Cette situation aurait pu changer depuis les années Covid et le recours massif au télétravail, et pourtant les constructeurs n'ont pas énormément avancé sur ce terrain, de fait, les deux marques ont travaillé sur un moyen de les remplacer facilement.

Il n'est pas question d'aller démonter son PC portable pour en changer le capteur vidéo, mais plutôt de profiter d'une solution tierce qui est à la portée de tous ou presque : son smartphone.

Il existe déjà des applications sous Android comme sous iOS pour transformer son smartphone en webcam, mais cela implique quelques manipulations du côté du PC, notamment pour installer un client et configurer l'adresse IP permettant de récupérer le flux. Qui plus est, la configuration des logiciels de messagerie avec ce type de webcam externe reste parfois compliquée, voire impossible.

Le smartphone devient webcam

Samsung a donc collaboré avec Microsoft pour proposer un outil baptisé "New Intelligent Connectivity" qui permet de transformer d'un clic son smartphone Galaxy en webcam pour les ordinateurs de la gamme Galaxy Book 4. En activant la fonctionnalité sur son smartphone, le module photo se déclenche et sur PC, il devient ainsi automatiquement la webcam utilisée par défaut.

Le tout est associé à quelques fonctionnalités liées à l'IA comme le flou d'arrière-plan, cadrage automatique, focus amélioré... Le partenariat avec Microsoft se constate via l'intégration de l'IA Copilot qui permet de lire automatiquement les messages textes sur Galaxy Book 4 quand un SMS est reçu sur son smartphone, de transférer des textes ou des fichiers à la voix...

Tout cela fait également partie de la stratégie de Samsung de mettre en avant l'intelligence artificielle pour doper ses services et son propre écosystème. Mais la marque devrait en dire davantage le 17 janvier prochain lors de la présentation de ses nouveaux smartphones.