Il semble y avoir du progrès concernant la prise en charge du format HDR10+ par l'application Netflix sur les téléviseurs Samsung. Les utilisateurs peuvent s'attendre à une compatibilité effective avec ce standard HDR de base pour les contenus qui le proposent sur la plateforme. Cela garantit l'accès à une qualité d'image améliorée, avec une plage dynamique plus étendue que le SDR standard, sur les modèles de TV compatibles.

Samsung a confirmé la prise en charge des contenus proposés en HDR10+ sur Netflix, mais tous les modèles de téléviseurs ne sont pas compatibles...

La mauvaise nouvelle : une limitation persiste

Jusqu'à présent, Netflix ne propose que des contenus en HDR10 ou Dolby Vision. Or, le HDR10+ est une initiative portée principalement par Panasonic et Samsung, qui se veut à la fois ouvert et sans aucune redevance, qui se présente comme un concurrent au Dolby Vision mais également comme une évolution du HDR10 traditionnel.

Mais depuis février dernier, les choses s'améliorent, et Netflix propose enfin du contenu compatible HDR10+, une bonne nouvelle pour les téléviseurs Samsung qui ne prennent pas en charge le Dolby Vision.

Malheureusement, tout n'est pas rose dans cette guerre des technologies puisque tous les téléviseurs et vidéoprojecteurs de Samsung ne sont pas compatibles avec le HDR10+ de Netflix, même si l'appareil revendique la prise en charge du HDR10+.

Les choses se compliquent puisque Samsung évoque la prise en charge du format via Netflix uniquement à partir des téléviseurs Neo QLED, OLED et Lifestyle 2025 et les moniteurs de 2024 et 2025, ainsi que tous les dispositifs à venir.

Pourquoi ces limitations ?

Alors non, Samsung ne cherche pas forcément à vous faire acheter du matériel plus récent (quoique...).

Pour qu'un écran prenne en charge le HDR10+ de Netflix, il faut que le matériel dispose à la fois d'une certification HDR10+ mais également d'une compatibilité avec le codec AV1.

Ce codec AV1, défini par l'Alliance for Open Media assure la compression des fichiers vidéo sans compromettre leur qualité, et malheureusement, les anciens dispositifs de Samsung ne sont pas tous compatibles avec ce codec...

Il se pourrait également que Samsung ait opéré un blocage pour s'éviter de devoir traiter au cas par cas chaque appareil, on connait la marque pour se montrer prolifique en références... Il conviendra donc à chacun de tester au cas par cas.