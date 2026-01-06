Sandisk annonce la refonte de ses gammes de SSD internes pour joueurs, créateurs et professionnels. Les produits anciennement connus sous les noms WD Blue et WD_BLACK seront désormais commercialisés sous la nouvelle marque Sandisk Optimus, déclinée en trois segments.

Quels sont les changements concrets pour les consommateurs ?

La nouvelle gamme se décompose en trois niveaux de performance. Sandisk Optimus succède à WD Blue (comme le SN5100) et vise les créateurs de contenu en quête d'un équilibre entre vitesse et accessibilité.

La série Sandisk Optimus GX, héritière de certains modèles WD_BLACK (tel le SN7100), est spécifiquement pensée pour les joueurs exigeants, avec un accent mis sur des temps de chargement réduits et une efficacité énergétique.

Enfin, le haut du panier est incarné par Sandisk Optimus GX Pro. Cette série, qui remplace les modèles les plus performants de WD_BLACK (notamment SN8100), est destinée aux professionnels, développeurs et joueurs cherchant les performances ultimes pour des PC haut de gamme ou des stations de travail dédiées à l'IA.

Quelle est la stratégie derrière ce rebranding ?

Ce changement de nom n'est pas qu'une simple opération marketing, il est la conséquence directe de la réorganisation structurelle de Western Digital.

En 2025, l'entreprise s'est scindée en deux entités : Western Digital, désormais focalisé sur les disques durs traditionnels, et Sandisk, qui récupère toute l'activité liée à la mémoire flash NAND.

L'objectif affiché est de faciliter la tâche des consommateurs pour trouver la solution adaptée à leurs besoins. La clarification permet à Sandisk de consolider sa propre marque, dix ans après le rachat par WD en 2016.

Quand ces nouveaux produits seront-ils disponibles ?

La transition des marques WD vers Sandisk Optimus commence dès aujourd'hui. Les produits arborant le nouveau design et le nouveau nom devraient arriver chez les revendeurs sélectionnés au cours de la première moitié de 2026.

La continuité des numéros de modèle est maintenue pour éviter toute confusion durant la période de transition.