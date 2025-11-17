Faire un jeu vidéo est loin d'être une chose facile aujourd'hui, même pour les meilleurs. Santa Monica Studio, le joyau de la couronne PlayStation, n'y échappe pas.

Shuhei Yoshida, l'ancien grand patron des PlayStation Studios, vient de lâcher une bombe lors d'une interview pour le podcast My Perfect Console. Un jeu majeur, une toute nouvelle licence (PAS un God of War), a été purement et simplement annulé chez SMS. Le coût de l'échec ? 25 millions de dollars.

Que révèle Shuhei Yoshida sur ce projet ?

Dans cette interview, Shuhei Yoshida (désormais loin de Sony) est revenu sur les décisions difficiles de sa carrière. Il a confirmé l'annulation de deux jeux majeurs, dont un chez Santa Monica Studio.

"Le concept était vraiment génial et les idées de gameplay très intéressantes", explique-t-il. L'équipe était compétente, les graphismes superbes. Mais le cœur ne prenait pas. "Le gameplay n'a pas abouti."

Qui a pris la décision d'annuler ?

Après avoir englouti 25 millions de dollars, ce ne sont pas les comptables de Sony qui ont débranché le projet. Chose plutot évocatrice de la situation, c'est l'équipe elle-même qui a demandé l'annulation.

"Ils sont venus me voir et m'ont dit : 'Il faut arrêter'", raconte Yoshida. "L'équipe n'arrivait probablement pas à trouver le bon filon." Yoshida, en tant que patron des PlayStation Studios, n'a fait que valider cette décision, soulignant la sagesse du studio de savoir dire "STOP".

Pourquoi cette annulation est-elle une "bonne" nouvelle ?

Perdre 25 millions peut sembler énorme. Mais dans l'industrie, c'est parfois une sage décision. Yoshida met cela en perspective avec d'autres échecs récents. Le jeu service Concord (Firewalk Studios) aurait coûté 400 millions de dollars, pour un échec commercial si cuisant que les serveurs ont été coupés en quelques jours.

L'annulation de ce jeu mystère, qui daterait de 2014 selon certaines sources, a évité un désastre public et financier bien plus grave. Cela a probablement permis au studio de réallouer ses forces vives sur ce qui allait devenir le God of War de 2018.

Quel avenir pour Santa Monica Studio ?

Cette révélation confirme que l'annulation fait partie du processus créatif, même au plus haut niveau. Le studio n'est absolument pas en danger et se concentre aujourd'hui sur l'après-Ragnarok.

Officiellement, rien n'est annoncé. Mais les rumeurs insistantes parlent d'un God of War qui explorerait un nouveau panthéon (l'Égypte ?) ou d'un projet spin-off en collaboration avec Mega Cat Studios.

Foire Aux Questions (FAQ)

S'agissait-il d'un nouveau God of War ?

Non. Shuhei Yoshida a été très clair : c'était une "nouvelle licence", un projet totalement original qui n'avait rien à voir avec Kratos.

Combien a coûté ce jeu annulé ?

Le jeu était en développement avancé. Yoshida confirme un investissement de 25 millions de dollars avant l'arrêt du projet.

Est-ce courant d'annuler des jeux ?

Oui. Yoshida explique qu'il a annulé "tellement de jeux" au stade de prototype, ce qui coûte peu. L'annulation d'un projet à 25M$ est beaucoup plus rare et douloureuse, mais parfois nécessaire pour éviter des pertes encore plus grandes, comme l'échec de *Concord*.