Satisfactory vient enfin de quitter son statut d'early access, au fil de 5 années de développement de quelques millions de joueurs ayant passé des milliards d'heures au cumul.

Le titre propose aux joueurs de se propulser sur une planète inconnue et d'y installer des équipements en vue de collecter des ressources et de les transformer via des systèmes complexes d'automatisation.

Le développement des mécanismes est particulièrement poussé et le jeu est très rapidement addictif, encourageant à assembler des méga-usines de plus en plus gigantesques et efficaces. Certains joueurs ont ainsi pu créer des systèmes d'une complexité étonnante avec des usines sur des centaines d'étages, le processus créatif étant sans limites.

Au fil de sa version anticipée, les joueurs ont pu profiter de multiples mises à jour majeures avec l'ajout de nouveaux systèmes de transport, de tri, de création...

La sortie en version finale est l'occasion pour le titre d'accueillir un nouveau palier de l'arbre technologique centré sur les technologies quantiques, tandis que certaines recettes ont été simplifiées. Plusieurs mises à jour sont déjà prévues pour le titre qui devrait rassembler davantage de joueurs dans les mois qui viennent.