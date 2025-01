Samsung présentera ses appareils dans deux semaines seulement et pourtant on en sait déjà énormément des prochains Galaxy S25.

Une nouvelle fuite dévoile ainsi des éléments promotionnels officiels qui seront partagés en marge de la conférence Galaxy Unpacked, permettant de découvrir ce que nous prépare Samsung concernant les fonctionnalités liées aux appareils, notamment en termes d'intelligence artificielle.

Coté technique, on profite de diverses confirmations notamment au niveau des batteries de 4900 mAh pour les versions standard et Plus et 5000 mAh pour la version Ultra.

Le modèle le plus accessible embarquera trois capteurs photo à l'arrière, contre 4 pour la version Ultra avec notamment un capteur grand-angle de 200 MP.

Les visuels confirment la présence du SoC "Le plus puissant jamais installé dans un appareil Galaxy" qui devrait être un Soc Snapdragon 8 Elite.

Au niveau des fonctionnalités, Samsung met à nouveau l'accent sur l'intelligence artificielle avec l'intégration de Gemini de Google. Une intégration poussée qui permettra de profiter de commandes vocales pour synthétiser le contenu d'une vidéo YouTube par exemple, et plus globalement de comprendre des demandes à plusieurs niveaux dans une même requête.

La fonctionnalité "Now Brief" sera également mise en avant, elle permet d'afficher les informations les plus pertinentes en fonction de l'heure et de la localisation de l'utilisateur : météo, embouteillages, statistiques de sommeil, rappels d'agenda, promotions autour de l'utilisateur...