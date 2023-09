Éditeur de solutions de cybersécurité, AxBx revendique et cultive son côté made in France avec des produits conçus et développés en interne, sans l'intégration de technologie tierce. Se destinant à la fois aux particuliers et aux entreprises de toutes tailles, AxBx est surtout connu du grand public pour son antivirus VirusKeeper disposant d'un moteur d'analyse comportementale en temps réel.

Les possibilités de protection et de sécurité offertes par AxBx sont toutefois plus vastes, avec un pare-feu intelligent WinCerber Firewall, un gestionnaire de mots de passe SecureBox ou encore ranShield pour lutter contre les rançongiciels de funestes réputations, dès les premiers signes d'une attaque.

L'arsenal est désormais complété par l'arrivée de ScamShield en tant que bouclier anti-arnaques qui profite de fait de l'étiquette made in France. Ce bouclier tombe à propos dans le contexte actuel où le gouvernement se mobilise pour l'élaboration d'un outil de ce genre contre les escroqueries et fonctionnant avec un système de liste noire. Pour une efficacité maximale, ScamShield regroupe à la fois un système de liste noire, une analyse temps réel par l'I.A et un système de signalement collaboratif.

Pour tous les navigateurs du marché

Compatible avec l'ensemble des navigateurs web sur ordinateur Windows, ScamShield de AxBx s'appuie sur une analyse en temps réel de toutes les requêtes HTTP. Il bénéficie en outre d'un filtre anti-pornographie paramétrable pour sécuriser la navigation des enfants sur internet.

ScamShield cherche à se faire oublier en étant simple à utiliser et en veillant au grain de manière transparente. Dans sa détection et blocage des arnaques, l'outil avec filtre anti-phishing couvre les sites web dangereux et les URL malveillantes. Le cas échéant, il est possible d'opérer un signalement et de solliciter une analyse.

Les arnaques ne riment pas nécessairement avec la présence de code malveillant et ne sont pas en soi des cyberattaques. ScamShield peut alors être un complément pertinent à des outils traditionnels de cybersécurité.

Ne pas se croire au-dessus de la mêlée

Une arnaque dans le collimateur de ScamShield est l'escroquerie au faux support technique. Avec un message anxiogène qui s'affiche d'une manière ou d'une autre, il s'agit d'aiguillier vers un faux dépannage dans le but de soutirer de l'argent, ou au moins des informations personnelles.

Le champ des arnaques donne lieu à une grande imagination de la part des cybercriminels, et il faut être suffisamment humble pour comprendre que personne n'est véritablement à l'abri d'un moment d'égarement. En ce sens, ScamShield de AxBx s'adresse sans réserve aux particuliers, collaborateurs, dirigeants, freelances et autres.

Introduit comme un filtre anti-arnaques français pour une protection à 360°, ScamShield de AxBx bénéficie actuellement d'une offre spéciale en avant-première. Une licence pour un PC est à 16,90 € au lieu de 34,90 €, tandis qu'une licence pour trois PC est à 24,90 € au lieu de 49,90 €.