Le géant des cartes graphiques Nvidia se trouve au cœur de la empête suite à la découverte d'un défaut de fabrication sur ses fleurons, les GeForce RTX 5090 et RTX 5070 Ti. Des utilisateurs ont remarqué que certaines cartes affichaient des performances inférieures aux attentes. S'en est ainsi suivie une enquête poussée amenant à un verdict étonnant : une partie des GPU serait amputée de plusieurs unités de rendu, appelées ROP (Render Output Units), essentielles pour les performances graphiques.

Un défaut "rare" mais bien réel

Nvidia a rapidement réagi à la controverse en admettant l'existence du problème. Dans un communiqué officiel, l'entreprise déclare : "Nous avons identifié un problème rare affectant moins de 0,5% des GPU GeForce RTX 5090 / 5090D et 5070 Ti qui ont un ROP de moins que spécifié." Concrètement, cela signifie que certaines RTX 5090 ne disposent que de 168 ROPs au lieu des 176 prévus, tandis que des RTX 5070 Ti se retrouvent avec 88 ROPs au lieu de 96. Ces 8 ROPS manquants ont un impact sur les performances, qui plus est, elles entrainent Nvidia sur le terrain de la publicité mensongère et de la fraude...

Bien que Nvidia tente de minimiser l'impact en parlant d'un problème "rare", les conséquences pour les utilisateurs concernés sont loin d'être négligeables. L'entreprise admet tout de même une baisse moyenne de 4% des performances graphiques, tout en précisant que cela n'affecte pas les charges de travail liées à l'IA et au calcul. Soit, la baisse est minime, mais quand l'utilisateur a payé sa dernière carte graphique au prix fort, il y a de quoi faire grincer des dents.

Comment savoir si votre carte est touchée ?

Pour les possesseurs de RTX 5090 ou 5070 Ti inquiets, il existe un moyen simple de vérifier si leur carte est affectée par ce défaut :

Téléchargez et installez le logiciel GPU-Z

Lancez l'application et cherchez la ligne "ROPs" dans les informations affichées

Si le nombre de ROPs est inférieur à 176 pour une RTX 5090 ou à 96 pour une RTX 5070 Ti, votre carte est probablement concernée



Nvidia recommande aux utilisateurs touchés de contacter le fabricant de leur carte pour un remplacement. Une démarche qui risque d'être fastidieuse pour les consommateurs, mais nécessaire pour obtenir les performances promises. La marque assure avoir mis en place un processus en amont pour faciliter la prise en charge auprès des fabricants tiers, il n'y a donc aucune raison de se voir refuser l'échange... Quitte à croiser les doigts pour que la nouvelle carte ne soit pas impactée à son tour.

Un scandale qui s'étend

Ce qui semblait initialement être un problème isolé s'est rapidement révélé plus étendu. Plusieurs marques partenaires de Nvidia sont touchées, notamment Zotac, MSI, Gigabyte et Inno3D. Même les modèles Founders Edition, directement produits par Nvidia, ne sont pas épargnés. Cette situation soulève des questions sur le contrôle qualité de l'entreprise et pourrait avoir des répercussions sur sa réputation.

Le forum TechPowerUp a joué un rôle crucial dans la découverte de cette anomalie. Un utilisateur, surnommé "Wuxi Gamer", a remarqué que sa Zotac RTX 5090 SOLID affichait des performances systématiquement inférieures aux autres modèles. Cette observation a déclenché une vague de vérifications parmi la communauté, mettant en lumière l'ampleur du problème. Puisque le problème se situe visiblement au niveau du processus de validation des puces chez Nvidia, toutes les marques proposant les GPU en question sont potentiellement touchées par le problème.

Les conséquences pour Nvidia et le marché

Cette affaire intervient dans un contexte déjà tendu pour Nvidia. L'entreprise fait face à des problèmes de stock et à une concurrence accrue de la part d'AMD et Intel. Le scandale des ROPs manquants pourrait avoir plusieurs conséquences.





On peut ainsi s'attendre à une perte de confiance de la part des consommateurs, mais également un ralentissement des ventes des modèles haut de gamme. Pour corriger le tir, Nvidia pourrait également faire repasser une partie de sa production de puces dans son service qualité, entrainant ainsi un retard de production et de livraison des cartes. Enfin, la situation se présente également comme du pain béni pour AMD qui pourrait venir plus facilement jouer sur le terrain de la RTX 5070Ti avec ses nouvelles cartes.

Un appel à la vigilance pour les consommateurs

Cette affaire rappelle l'importance pour les consommateurs de rester vigilants, même lorsqu'ils achètent des produits haut de gamme. Voici quelques conseils pour les futurs acheteurs de cartes graphiques :

Vérifiez systématiquement les spécifications de votre carte à la réception

N'hésitez pas à utiliser des outils comme GPU-Z pour confirmer les caractéristiques techniques

pour confirmer les caractéristiques techniques Conservez votre facture et l'emballage d'origine en cas de besoin de retour ou d'échange

Suivez l'actualité hardware pour être informé des éventuels problèmes ou rappels

Difficile aujourd'hui de savoir quel sera l'impact réel de cet événement chez Nvidia et sur le marché des cartes graphiques. Néanmoins, après le scandale de la surchauffe des connecteurs des RTX 5090, l'image d'Nvidia risque d'être particulièrement entachée.