Creality, la célèbre entreprise d'impression 3D, vient de lancer son tout dernier produit : le scanner compact 3D CR-Scan Ferret. Ce produit est une amélioration de son prédécesseur, le CR-Scan Lizard. Il fait peau neuve avec une nouvelle application et un logiciel pensés pour être simple d'utilisation. Vous aurez la possibilité d'utiliser le Ferret n'importe où, que ce soit en intérieur ou en extérieur afin de numériser des objets. Le tout est proposé à un prix abordable, similaire au prix d'une imprimante 3D Ender 3, soit 299 $ (environ 280 €).

Le CR-Scan Ferret est un scanner 3D à la pointe de la technologie. Il utilise une puce de calcul de profondeur ASIC dédiée qui permet un traitement plus précis, capturant jusqu'à 60 images/s. Le traitement de l'image est plus rapide que son petit frère, le CR-Scan Lizard, et sa consommation énergétique plus faible.

Ce scanner dispose de deux modes de numérisation : un mode de numérisation à large spectre et un mode de haute précision. Ces deux modes peuvent être changés en fonction de vos besoins. Le mode à large spectre numérise rapidement des objets d'une taille allant jusqu'à 560 x 820 mm. Le mode de haute précision numérise pour sa part des objets de taille moyenne à petite avec une précision allant jusqu'à 0,1 mm, ce qui garantit une haute qualité et une capture plus détaillée.

Ce furet fonctionne même en plein soleil grâce à sa technologie optique avancée et à son algorithme intelligent de calculs. Les objets noirs et sombres peuvent également être scannés, un sérieux avantage tout de même !

Voici les spécifications du scanner 3D Creality CR-Scan Ferret :

Précision : 0,1 mm

Résolution : 0,16 mm

Plage de capture : 560*820 mm @700 mm

Fréquence d'images / vitesse de balayage : jusqu'à 30 images par seconde

Texture des couleurs : support, intégré

Distance de travail : 150~700 mm

Scanning minimum : 50*50*50 mm

Source de lumière: NIR

Numérisation en extérieur : prise en charge de la numérisation en plein soleil

Tracking mode : tracking visuel

Formats de sortie : OBJ / STL / PLY

OS compatibles : Android / Windows / Mac OS

Connection: USB 2.0 / 3.0

Poids : 105 g

Dimensions : 120*30*26 mm



Le prix officiel est de 299 $ (le prix en France n'est pas encore connu, mais il sera probablement vers les 299 €) et la date de sortie en France n'a pas non plus été précisée, mais nous devrions en savoir plus d'ici quelques jours. Pour plus d'informations, consultez la page dédiée sur le site officiel.