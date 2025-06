Voici tout d'abord le scanner 3D Creality CR-Scan Ferret Pro.

Il permet de générer facilement des modèles 3D imprimables à partir d’une grande variété d’objets et offre une précision allant jusqu’à 0,1 mm.

Par rapport à son prédécesseur, le Ferret Pro bénéficie de nombreuses améliorations, dont la numérisation couleur en 24 bits rendue possible grâce à sa caméra haute résolution de 2 MP. Cette fonctionnalité permet de capturer fidèlement les couleurs d’origine et de reproduire les moindres détails avec réalisme.

Un algorithme exclusif de mappage facial permet également de restituer les traits du visage humain avec une grande fidélité. Autre innovation notable : l’intégration du WiFi 6, qui assure une transmission des données plus rapide et une capture plus fluide.

Le Ferret Pro se distingue aussi par sa capacité à scanner des objets noirs ou métalliques sans l’utilisation de spray, et à fonctionner même en conditions de forte luminosité. Il dispose également d’un système anti-tremblement, permettant une numérisation fluide en une seule prise.

Retrouvez le Creality CR-Scan Ferret Pro à 279 € grâce au code NNNFRCRS3D sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis la Pologne.

Pour rappel, Creality indique un prix de base de 481 € pour le Ferret Pro sur son site.



On passe maintenant au clavier gaming sans fil Corsair K70 Pro Mini.

Compact avec son format 60 % et hautement personnalisable, il intègre des switchs CHERRY MX Red amovibles, remplaçables par n’importe quel modèle à 3 broches compatible, et un rétroéclairage RGB LightEdge à 360°.

Il offre trois modes de connexion : la technologie sans fil ultra-rapide SLIPSTREAM (<1 ms), le Bluetooth à faible latence ou une connexion USB filaire avec un taux de polling à 8000 Hz grâce à Corsair Axon.

Son châssis en aluminium assure robustesse et durabilité et côté autonomie, il offre jusqu’à 32 heures d’utilisation avec l’éclairage RGB activé, et jusqu’à 200 heures avec le rétroéclairage désactivé.

Le Corsair K70 Pro Mini est en promotion à 149,90 € au lieu de 189 € (prix officiel), soit une remise de 21 % sur Amazon.



Enfin, on termine avec la barre de son Samsung HW-S60B.

Dotée d’un système 5.0 canaux avec sept haut-parleurs, dont un canal central dédié, elle offre un son clair et immersif, particulièrement efficace pour les dialogues et les films. Grâce aux technologies Dolby Atmos et DTS Virtual:X sans fil, elle recrée une ambiance sonore 3D sans nécessiter de haut-parleurs supplémentaires avec un téléviseur Samsung compatible.

La barre intègre également la technologie Q-Symphony 2.0, qui permet de synchroniser les haut-parleurs du téléviseur Samsung avec ceux de la barre pour un rendu plus enveloppant. La fonction SpaceFit Sound ajuste aussi automatiquement le son en fonction de votre pièce.

Côté connectivité, la HW-S60B est particulièrement complète : HDMI ARC, entrée optique, Bluetooth 4.2, Wi-Fi, AirPlay 2, Chromecast intégré, Spotify Connect et compatibilité avec Alexa et Google Assistant. Elle prend aussi en charge plusieurs modes audio, comme le mode adaptatif (qui ajuste le son en fonction de la scène) ou le mode Gaming Pro.

La barre de son Samsung HW-S60B est en ce moment proposée à 263 € chez Ubaldi (lancée à 399 €).



