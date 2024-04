La demande pour une technologie de numérisation 3D avancée est en pleine expansion dans de nombreux secteurs tels que l'impression 3D, l'ingénierie inverse, l'imagerie médicale ou encore les applications de réalité augmentée et virtuelle.

Le CR-Scan Otter de Creality représente une avancée significative dans la technologie de numérisation 3D, offrant une gamme impressionnante de fonctionnalités adaptées aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels avec notamment deux points particulièrement mis en avant par la marque, à savoir sa large plage de numérisation et sa grande précision, ce qui constitue ici une avancée majeure dans le domaine.

La large plage de numérisation du CR-Scan Otter offre en effet une polyvalence hors pair : grâce à son ensemble de lentilles doubles à focale longue et courte, le scanner peut en effet numériser aussi bien des petits objets allant de 10 * 10 * 10 mm que des grands jusqu'à 2000 * 2000 * 2000 mm, ce qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble du champ de vision en capturant efficacement des objets de différentes tailles. Même sans spray, vous pouvez numériser des voitures, des pièces automobiles, des pneus, des pièces de monnaie et d'autres objets noirs ou métalliques.

En exploitant une nouvelle génération d'algorithmes de corrélation stéréo à lumière structurée et une conception optique de pointe, le CR-Scan Otter atteint une précision de numérisation allant jusqu'à 0,02 mm, garantissant des détails fidèles avec une netteté remarquable.

En utilisant la technologie d'imagerie 3D en une seule prise, le CR-Scan Otter offre une haute efficacité avec des numérisations rapides et précises allant jusqu'à 20 images par seconde.

Il intègre également une nouvelle technologie anti-tremblement d'imagerie 3D en une seule prise qui permet de numériser en douceur, même lorsque les mains tremblent, ce qui augmente considérablement le taux de réussite de la numérisation.

L'appareil photo couleur haute résolution intégré est de 2 Mpixels et capture des modèles 3D en couleur avec une numérisation couleur 24 bits, ce qui permet d'afficher d'afficher tous les détails.

Le scanner est également doté d'un algorithme de cartographie faciale qui permet de capturer plus de détails sur un visage et d'une lumière infrarouge proche invisible à l'œil nu et sans danger pour le corps humain.

Il permet également de la numérisation d'objets noirs / métalliques sans spray, offrant ainsi la possibilité de numériser des voitures, des pièces de voiture, des pneus et d'autres objets noirs / métalliques pour obtenir l'effet de modélisation souhaité.

Conçu avec une interface conviviale, le scanner est facile à utiliser et s'adapte à une multitude de scénarios de numérisation, avec une exécution rapide des tâches. Il prend en charge plusieurs modes de numérisation et un traitement plus automatisé, idéal aussi pour les novices.

Que vous soyez un professionnel ayant besoin de solutions de numérisation fiables (conception industrielle, soins médicaux...) ou un particulier voulant explorer les possibilités de l'imagerie 3D à la maison, le CR-Scan Otter vous permettra d'optimiser votre temps de travail ou de développer toujours plus votre créativité.

Alors que la demande de numérisation 3D haute précision continue de croître, le CR-Scan Otter est donc bien parti pour dominer le marché avec sa polyvalence, son efficacité et sa précision jusque-là inégalés dans le domaine. La position de leader de Creality dans ce domaine semble donc bien garantie pour encore quelques années avec un marché en expansion.

Vous trouverez le scanner 3D Creality CR-Scan Otter en précommande au prix de 872,10 € avec le code OTTER100 au lieu de 969 € sur le site officiel, avec la livraison gratuite depuis l'entrepôt européen de Creality. Les expéditions sont prévues à partir de la mi-mai.