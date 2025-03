La Méga Vente de Geekbuying fait son grand retour avec des réductions allant jusqu'à 80 % sur une vaste sélection de produits high-tech et d’équipements pour la maison. Profitez des codes promotionnels suivants pour encore plus d’économies :

En bonus, bénéficiez de réductions supplémentaires en réglant par PayPal, virement bancaire ou carte de crédit.

Aujourd'hui, les scanners 3D de Creality sont à l'honneur !

On commence avec un focus sur le Creality Raptor.

Il se distingue par l’intégration innovante d’une double source lumineuse combinant laser bleu et infrarouge, lui permettant de numériser des objets de toutes tailles avec une grande précision. Son système à 7 lignes laser bleues parallèles capture des détails extrêmement fins, jusqu'à 0,1 mm, garantissant des contours plus nets et plus détaillés.

Avec une vitesse de scan atteignant 60 images par seconde en mode lumière bleue et 20 fps en infrarouge (NIR), il offre une fluidité remarquable. Grâce à la combinaison de lasers linéaires et de lumière structurée infrarouge, il peut scanner des objets allant de 5 x 5 x 5 mm à 2000 x 2000 x 2000 mm.

Son algorithme de cartographie du visage assure un scan corporel complet en seulement 2 minutes, tandis que la compensation de température renforce la stabilité et la précision des résultats.

Sa technologie d'imagerie 3D One-Shot optimise la stabilité et réduit les erreurs de suivi, rendant le scan manuel plus fluide. Il est capable de numériser des objets noirs ou métalliques, comme des voitures, des pièces mécaniques ou des pneus, sans nécessiter de spray.

De plus, ses 12 lumières LED circulaires améliorent la cartographie des couleurs, même en faible luminosité, pour une restitution fidèle des teintes.

Retrouvez le scanner 3D Creality Raptor à 919 € grâce au code NNNFRCR3DS avec livraison gratuite depuis la Pologne.

Au moment du paiement, une remise supplémentaire de 20 € vous est également offerte.

Pour information, son prix de base s'élève à 1 318,80 €.



Et voici les autres modèles de scanners 3D Creality à prix réduit à l'occasion de la Méga Vente Geekbuying :

Creality Ferret Pro (avec trépied, vitesse de numérisation jusqu'à 30 ips, précision de 0,1 mm, distance de travail de 150 à 700 mm, connexion sans fil via WiFi 6, numérisation couleur 24 bits, numérisation en extérieur, anti-tremblement...)





Creality Otter (8 lumières infrarouges, vitesse de numérisation 20 ips, précision de 0,02 mm, vision stéréo à 4 lentilles, numérisation couleur 24 bits, numérisation en extérieur, numérisation des marqueurs, anti-tremblement..)





Creality Raptor Pro (laser bleu NIR 22+7, vitesse de numérisation de 60 ips, objets entre 5 et 4 000 mm, numérisation couleur 24 bits, précision de 0,02 mm, anti-tremblement...)





