Voici 3 promotions particulièrement intéressantes, disponibles en ce moment chez plusieurs enseignes.

Commençons par le scanner automobile Mucar CS6. Il peut fournir un diagnostic pour les systèmes de voiture les plus importants (ABS, SRS, ECM, TCM, BCM et TPMS). Vous aurez la possibilité de lire les codes avec leur définition, de connaître les causes possibles du problème ainsi que les correctifs signalés pour des codes spécifiques.

7 services de maintenance sont également disponibles : huile, EPB (plaquette frein), SAS, TBA, TPMS, ABS et FAP (en particulier pour le système de filtre à particules diesel avec régénération DPF).

Le scanner peut prendre en charge les 10 modes test OBD-II. Avec certains de ces modes, vous pouvez avoir accès aux données en direct. La fonctionnalité arrêt sur image vous permet de vérifier le niveau de carburant ou encore la température du liquide de refroidissement.

Cet appareil vous donnera toutes les informations du véhicule en un rien de temps. D'autres paramètres peuvent être rajoutés pour afficher les données en direct.

Il fonctionne avec plus de 126 marques de voitures et plus de 10 000 modèles, et gère même les nouveaux modèles sortis en 2023.

Le scanner automobile Mucar CS6 est en ce moment en vente flash à 128,33 € au lieu de 248,95 €, soit 48% de remise sur Amazon. La livraison est gratuite.

Passons maintenant à l'écran PC gamer incurvé 27 pouces ViewSonic VX2718. LCD, à rétroéclairage LED et résolution Full HD 1080p 1920 x 1080, il offre des images fluides grâce au rafraîchissement rapide de 165Hz, ainsi qu'un temps de réponse rapide de 1 ms (MPRT).

La dalle VA sans bords avec une courbure de 1500R vous offre une immersion totale.

Le ViewMode vous permet d'adapter l'image à différentes utilisations avec des préréglages spécifiques pour jeu, film, web, texte, Mac et mono. La technologie Adaptive Sync supprime la distorsion d'image et améliore la qualité du rendu dans les scènes rapides.

Il fournit une double entrée HDMI et une entrée DisplayPort.

L'écran PC gamer incurvé 27 pouces ViewSonic VX2718 est en ce moment au prix de 184,99 € au lieu de 235,67 €, soit une remise de 21% sur Cdiscount. La livraison est gratuite.



Enchaînons maintenant avec le téléviseur 4K Ambilight Philips 55OLED718. Cet écran 55 pouces HDR possède une résolution de 3840 x 2160 pixels et un taux de rafraîchissement de 100Hz avec G-Sync/FreeSync pour plus de fluidité.

Il offre de meilleures couleurs et contrastes grâce au processeur P5 AI Perfect Picture Engine ainsi qu'une image et un son de qualité grâce à Dolby Vision et Dolby Atmos avec deux haut-parleurs.

Il propose une riche connectique, avec 4 ports HDMI, 1 prise RJ45 et 3 ports USB 2.0 et il est compatible avec Alexa.

Le téléviseur 4K Ambilight Philips 55OLED718 est en ce moment à 1 149,71 € au lieu de 1 410,47 €, soit 18% de remise sur Rue du Commerce. Livraison à partir de 60 € sous 6 à 9 jours.

Allez également voir nos meilleures promos d'hier, ou les bons plans du moment chez la Fnac / Darty, ou encore les ordinateurs portables à prix réduit chez Boulanger !