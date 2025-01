Valoriser des déchets plastiques pour les transformer en carburant, voilà la technologie présentée récemment par des chercheurs coréens.

Une équipe de recherche originaire de Corée a découvert un biocatalyseur ultra performant qui permet de décomposer le PET à une vitesse jamais atteinte par aucun protocole développé à ce jour.

Le polyéthylène Téréphtalate (PET) est un plastique issu du pétrole, c'est l'un des plastiques les plus courants dans le monde, il est utilisé pour les bouteilles, le textile et les emballages alimentaires. Non seulement son cout environnemental est important puisqu'il repose sur des énergies fossiles, mais aussi par le fait que le PET met également des centaines d'années à se décomposer et qu'il est donc la source de microplastiques et d'une pollution importante.

Le nouveau catalyseur présenté, baptisé KUBU-M12 s'inspire des enzymes naturelles qui dégradent les matières organiques, mais appliquées cette fois aux polymères.

Il offre de nombreux avantages en fragmentant les longues chaines de polymères du PET pour les faire revenir à leurs composés chimiques de base, permettant une réutilisation immédiate pour la production de nouveaux plastiques.

En marge, l'utilisation KUBU-M12 ne nécessite pas de prélavage des déchets plastiques, ce qui réduit les couts et l'impact écologique du processus de recyclage. Enfin, il offrirait un rendement important avec plus de 90% de plastique traité en moins de 48 heures.

Il pourrait s'agir là d'une solution durable et économique pour résoudre la crise de la pollution plastique à l'échelle mondiale. Disposer d'un meilleur recyclage tout en limitant les émissions de gaz à effet de serre est déjà un sérieux avantage, qui pourrait également limiter le recours au pétrole brut pour la production des plastiques.