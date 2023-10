Si les agences spatiales internationales se focalisent actuellement sur l'envoi de fusées et d'hommes sur Mars, il ne s'agit en réalité que d'une petite étape d'un projet bien plus grand : celui de la colonisation d'autres planètes.

En marge du fait d'amener humains et matériel sur d'autres planètes se pose ainsi la question de la viabilité de toute autre forme de vie en dehors de notre Terre. C'est ainsi qu'en 2021, des Japonais ont mené une expérience de culture d'embryons de souris en microgravité au sein de la Station spatiale internationale.

L'idée était de mettre en lumière si la division cellulaire et le développement normal des mammifères dans les conditions de microgravité.

Des embryons cultivés dans l'ISS

Les résultats de l'expérience ont finalement été publiés dans la revue iScience. Des embryons de souris congelés avaient été envoyés à bord de l'ISS en aout 2021 puis stockés dans des dispositifs spécialement conçus par les chercheurs de l'Université de Yamanashi.

Une culture de 4 jours s'en est suivie avant que les embryons ne soient conservés puis renvoyés vers la Terre. On a ainsi pu observer leur développement en blastocystes avec un nombre de cellules conforme à ce que l'on peut voir lors d'un développement sur Terre. il en est pareil de la forme des cellules, similaires à un développement normal. Il apparait donc que la gravité terrestre ne jouerait pas de rôle prédominant dans le développement embryonnaire, ce qui ouvre la voie à la reproduction dans l'espace.

Néanmoins, l'étude souligne que certains blastocystes formés en microgravité ont présenté des blastomères ayant exprimé de manière ectopique le facteur NANOG, cela pourrait avoir des implications dans le développement ultérieur de l'embryon, il faudra donc continuer les recherches pour déterminer si le développement embryonnaire en microgravité ne représente aucun risque de malformation ou de viabilité pour les embryons.

La prochaine étape sera de tenter de transplanter les embryons de souris cultivés en microgravité à des souris porteuses pour voir s'il est possible d'aboutir à des naissances. Toutes ces recherches pourraient servir non seulement la sauvegarde d'espèces, mais également la préparation d'un système reposant sur l'élevage, ou plus loin encore : la sauvegarde de l'espèce humaine en dehors de la Terre.