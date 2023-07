C'est une équipe de chercheurs de l'Université de Desde chapeautée par le professeur Teymura Kurzchalia qui a récemment présenté ses travaux à la chaine CNN. Leur expérience, qualifiée de découverte majeure consistait à tenter de redonner vie à des organismes piégés depuis des milliers d'années dans le pergélisol sibérien.

L'équipe est parvenue à redonner vie à un ver qui était resté congelé ainsi dans le sol depuis presque 46 000 années, il côtoyait alors les mammouths laineux ou smilodons. L'espèce, qui était inconnue a été baptisée Panagrolaimus kolymaenis.

Un ver de 46 000 ans retrouve vie

Le ver en question a été découvert dans la glace à plus de 40 mètres de profondeur. Il était en cryobiose depuis presque 50 000 ans, son métabolisme ayant été mis en pause à cause de la baisse de température. On savait que certaines espèces, le plus souvent des micro-organismes, avaient cette capacité de mettre leur vie en pause pour la reprendre par la suite lorsque les conditions sont plus favorables, qu'il s'agisse de la température, de l'hygrométrie ou de la présence ou non de nourriture à proximité.

Pour redonner vie au ver en question, il aura suffi de le réhydrater, comme on peut le faire avec un autre organisme que l'on étudie depuis des années et qui connait un sursaut de popularité : le blob.

Ces études se centrent sur deux axes principaux : mieux comprendre comment il est possible d'influencer le métabolisme à des niveaux aussi extrêmes pour envisager de pouvoir placer un jour des humains en cryostase, mais également anticiper l'émergence de ce genre d'espèces inconnues et oubliées qui pourraient renaitre sous l'impulsion du réchauffement climatique et de la fonte du pergélisol.