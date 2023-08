Visiblement très attendu par les fans de RPG à l'ancienne, Sea of Stars a été particulièrement bien accueilli par les joueurs, mais également les critiques.

Lancé ce mardi, le titre a déjà écoulé 100 000 copies en une journée, tout en s'offrant le luxe d'un score de 91/100 sur le site Metacritic.

We’re speechless. Thank you ❤️ pic.twitter.com/OJXJ0mawpg — Sea of Stars (@seaofstarsgame) August 30, 2023

Sea of Stars fait office de prequel à The Messenger, mais troque le style action pour le RPG à l'ancienne et au design Pixel Art. On retrouve ainsi l'ambiance des anciens RPG comme Secret of Mana ou Chrono Trigger jusque dans la bande son puisque Sabotage Studio est allé jusqu'à collaborer avec Yasunori Mitsuda.

Le titre disponible sur PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series et PC devrait continuer à se vendre à bon rythme et prouver une fois de plus que le jeu indé peut également s'offrir quelques jolis scores.