Microsoft serait en train de revoir ses positions quant à certaines de ses exclusivités Xbox afin de les proposer sur des plateformes concurrentes.

Il y a quelques jours, on évoquait ainsi le fait que Hi-Fi RUSH pourrait sortir sur Nintendo Switch, désormais c'est au tour de Sea of Thieves d'être évoqué sur PlayStation.

Microsoft réfléchirait ainsi à porter une de ses grosses franchises sur la console de son principal concurrent : Sony. Actuellement disponible uniquement sur PC et Xbox, Sea of Thieves propose une expérience multijoueur et invite les joueurs à créer un équipage de pirates à l'assaut des 7 mers.

Il s'agirait d'une excellente nouvelle non seulement pour les joueurs PlayStation, mais plus globalement pour tout le secteur du jeu vidéo. Si Microsoft se montre un peu plus ouverte au partage de ses franchises, peut-être cela motivera-t-il la concurrence à en faire de même.