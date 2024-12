Cela fait des années que les fabricants de disques durs planchent sur de nouvelles technologies permettant d'augmenter la densité de stockage tout en assurant un certain niveau de fiabilité.

L'HAMR est présenté depuis plus de 12 ans comme une solution permettant de proposer de nouvelles capacités de stockage. La technologie Heat Assisted Magnetic Recording propose ainsi d'intégrer un graveur plasmonique pour chauffer la surface du plateau à plus de 425°C lors de l'écriture avant de le refroidir en moins de deux nanosecondes. Pour ce faire, il faut disposer d'un plateau en alliage de platine spécifique afin de garantir un maintien du magnétisme dans le temps. Le tout est associé à un lecteur spintronique de 7e génération spécialement conçu pour être en mesure de lire les données sur des disques super denses avec précision, grâce à l'analyse à la fois de la charge électrique, mais également du spin.

Seagate a réussi à intégrer cette technologie dans une solution viable présentée sous la forme de l'Exos M, un disque dur qui revendique 32 To de stockage.

La marque va plus loin et annonce une efficacité énergétique trois fois plus élevée par téraoctet comparé aux disques traditionnels. Le disque ne demande par ailleurs aucun équipement spécifique pour fonctionner dans les machines actuelles.

Évidemment, compte tenu de la technologie déployée, il faut s'attendre à un prix élevé et une orientation vers les entreprises principalement. À ce sujet, Seagate n'a pas encore communiqué de fourchette tarifaire.